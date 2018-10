Bopfinger Ehrennadel für Russis Bürgermeister

Bei einem offiziellen Empfang im Bopfinger Rathaus hat Bürgermeister Gunter Bühler seinen italienischen Amtskollegen Sergio Retini aus der italienischen Partnerstadt Russi für dessen außerordentliches Engagement in Sachen Städtepartnerschaft gewürdigt. Retini erhielt aus Bühlers Händen die Bopfinger Ehrennadel in Gold.

„Wir zwei haben uns eigentlich nie so richtig verstanden“, sagte Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler bei der Feierstunde im Rathaus – und grinste breit. Denn selbstverständlich war dieser Satz humorvoll gemeint. Sowohl Bühler als auch sein italienischer Amtskollege Sergio Retini aus Russi konnten dann auch beide herzhaft über diese gewählte Formulierung lachen.

Tatsächlich waren die deutsche und italienische Sprache noch nie das verbindende Element der ansonsten sehr vertrauensvollen und freundschaftlichen Städtepartnerschaft zwischen Bopfingen und Russi. Dafür passt es zwischenmenschlich bestens – auch bei den Bürgermeistern. So oft wie möglich besucht man sich gegenseitig und schaut bei den großen Festen vorbei. In Bopfingen sind das die Ipfmesse und die Heimattage, auf italienischer Seite ist es das „Sette Dolori“, ein Pendant zur Ipfmesse.

Da im Mai 2019 die Amtszeit von Bürgermeister Sergio Retini endet und er in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird, nutzte Bühler die Gelegenheit Retini, den er als überzeugten Europäer und Förderer der Städtepartnerschaft würdigte, zu danken und auszuzeichnen. „Die Ehrennadel in Gold erhalten in Bopfingen nur ganz verdiente Bürger. Sie wurde bislang nur sechsmal vergeben“, erklärte Bühler und überreichte seinem italienischen Amtskollegen die Ehrenurkunde samt Ehrennadel. Wie Bühler ausführte, hatte der Bopfinger Gemeinderat dieser Ehrung Retinis zuvor einstimmig zugestimmt.

Sichtlich überrascht und emotional sehr bewegt

Russis Bürgermeister Sergio Retini war sichtlich überrascht und emotional sehr bewegt. „Vielen Dank für diese Ehrung, ich werde sie immer im Herzen tragen“, erklärte Sergio Retini in seiner Dankesrede. In den zehn Jahren seiner Amtszeit habe er die Städtepartnerschaft und die daraus entstandene Freundschaft zu Bopfingen als „sehr angenehm“ empfunden, unterstrich Retini. Er kündigte an, noch „sehr oft“ nach Bopfingen kommen zu wollen und outete sich in diesem Zuge als „ein großer Fan“ der Ipfmesse und der Bopfinger Heimattage.