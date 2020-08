Bopfinger Bank spendet Sonnenschutzmützen an Kinderhaus

Die Bopfinger Bank unterstützt das Kinderhaus Bopfingen beim Projekt „Clever in Sonne und Schatten“ der Deutschen Krebshilfe mit Sonnenmützen für jedes Kind. Franz Zekl und Julian Schwarz von der Bopfinger Bank übergaben die Mützen persönlich der Kinderhausleitung Bettina Baumstark. Die Mützen wurden von den Kindern gleich mit Freude in Beschlag genommen.

Kinderhaut ist um ein Vielfaches schutzbedürftiger als die eines Erwachsenen. Jeder Sonnenbrand wird ein Leben lang im Hautgedächtnis gespeichert und kann Jahre später Hautkrebs verursachen. Mit der Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“ unterstützt die Deutsche Krebshilfe gemeinsam mit dem Universitäts-Krebs-Centrum Dresden, der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention und der Universität zu Köln /Uniklinik Köln mit kostenlosen Informationsmaterialien Ärzte, Eltern, Kitas und Schulen, um bereits die Jüngsten zum richtigen Sonnenschutzverhalten anzuleiten.

Das Kinderhaus Bopfingen beteiligte sich dieses Jahr bei diesem Projekt und bekam von der Bopfinger Bank Unterstützung. „Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass unsere Kinder ins Kinderhaus ohne Sonnenschutz, das heißt ohne Sonnencreme und ohne Sonnenmütze, kommen“, erläutert die Kinderhausleitung Bettina Baumstark die Motivation die hinter der Teilnahme an diesem Projekt steht. „Durch dieses Projekt konnten wir die Kinder super an dieses Thema heranführen und die Eltern für dieses Thema sensibilisieren.“

Sehr gefreut hat sich Baumstark und das gesamte Kinderhausteam über die spontane und unkomplizierte Hilfe der Bopfinger Bank, die sich sofort bereit erklärt hat, für alle Kinder und pädagogische Fachkräfte tolle Sonnenmützen im Wert von 1000 Euro zu sponsern. Sogar das Kinderhauslogo und das Logo der Bopfinger Bank zieren die orangefarbenen Mützen. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, ein solches Projekt zu unterstützen“, so Franz Zekl, Vorstandsmitglied der Bopfinger Bank, bei der Übergabe der Sonnenmützen an das Kinderhaus, mit Blick auf die strahlenden Kinderaugen unter den neuen Sonnenmützen. „Das Wohl der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Der Schutz der Kinder ist wichtig und daher finden wir es eine super Sache, dass das Kinderhaus dieses Projekt mitgemacht hat.“

Durch das Projekt führte der Clown Zitzewitz. Mit einem kleinen, sehr witzigen Film brachte dieser den Kindern das Thema näher, denn wenn Zitzewitz in den Sommerurlaub fährt, geht so einiges schief. Gut, dass die kleinen Zuschauer und sein Freund Zottelfloh es besser wissen und so können am Ende alle den Urlaub genießen. Denn um die Haut zu schützen, gibt es einfache Regeln: sich im Schatten aufhalten, schützende Kleidung nutzen und Sonnencreme auftragen. Durch ein zusätzliches Bilderbuch, ein Sonnenschutzlied und verschiedene Spiele, wurden die Kinder alle zu Schatten-Detektiven und Sonnenschutzexperten. Auch die Eltern erhielten Infomaterial und wurden für dieses Thema sensibilisiert.