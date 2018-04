Bopfinger Bank sorgt für glückliche Gewinner

Gleich zwei Kunden der Bopfinger Bank Sechta-Ries konnten sich über einen Hauptpreis beim VR-Gewinnsparen freuen: Andreas Meier aus Geislingen gewann einen nagelneuen Mercedes-Benz GLC 220 d. Anton Merz aus Kerkingen neuen Mercedes-Benz GLA 200. Nach einem besonderen Erlebnistag mit Museumsführung in der Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart-Untertürkheim erfolgte die Übergabe der Fahrzeuge. Vertriebsvorstand Franz Zekl übergab zusammen mit den jeweiligen Kundenberatern die Schlüssel an die Gewinner. Die Bopfinger Bank Sechta-Ries hat im vergangenen Jahr Sachpreise und Geldgewinne in Höhe von insgesamt 153 570 Euro ausgeschüttet. Zusätzlich konnten aus Mitteln des Gewinnsparens über 34 000 Euro an über 60 gemeinnützige Institutionen und Vereine in der Region gespendet werden.