Bopfingens Wehr zeigt sich schlagkräftig

Erst lang nach dem Ende der Hauptübung hat der äußerst zufriedene Kommandant der Bopfinger Feuerwehr, Andreas Mailänder, sein positives Resümee ziehen. können. Der Grund: das unmittelbar nach dem Übungsende einsetzende Unwetter, das ihm und seinen Kameraden eine unfreiwillige Verlängerung der Übung bescherte. Und das, obwohl die Wehr diese Woche bereits neun Einsätze absolvieren musste.

Entsprechend stolz waren Kommandant Andreas Mailänder und sein Stellvertreter Jürgen Stock, der sich das Szenario der Hauptübung ausgedach hatte. „Die Übung war der zehnte Einsatz diese Woche, aber die Jungs haben gezeigt, dass sie körperlich und geistig fit sind und man sich auch in Phasen extremer Belastung voll auf uns verlassen kann“.

Zusätzlicher Auftrag: Verletzten Kameraden bergen

In der Tat war es beeindruckend, mit welcher Routine und Abgeklärtheit die 24 Bopfinger und fünf Oberdorfer Feuerwehrmänner das Szenario erfassten und die ihnen gestellten Aufgaben lösten. So vergingen von der Alarmierung bis zur Rettung der ersten Person über die Drehleiter aus dem brennenden Haus in der Neresheimer Straße gerade einmal zehn Minuten. Zur Suche der zweiten vermissten Person im ersten Obergeschoss drangen Atemschutztrupps in das Gebäude ein und lösten die ihnen gestellten Aufgaben Menschenrettung und Brandbekämpfung von innen ebenso schnell und souverän.

Aber Jürgen Stock hatte für die Feuerwehrmänner noch eine Überraschung parat. Nach seinem Drehbuch hatte sich einer der Retter am Fuß verletzt und musste nun selbst gerettet werden. Zu diesem Zweck drangen die speziell für die Atemschutzrettung ausgebildeten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oberdorf erneut in das Haus ein, um ihrem verletzten Kameraden zu Hilfe zu eilen und ihn zu bergen.

Pünktlich mit dem Ende der Übung begann der Himmel seine Schleusen zu öffnen und bescherte den Feuerwehrmännern eine ungeplante Verlängerung der Übung. So musste in Oberdorf ein auf der Straße liegender Ast beseitigt werden. Im Stadtgarten mussten das Dach der Stadtmauer gesichert und die heruntergefallenen Dachplatten beseitigt werden. Und wegen eines verstopfen Gullys drang Wasser in die Katharinenkirche ein.

Als schlagkräftig und sinnvoll erwies einmal mehr auch die siebenköpfige Führungsgruppe, bestehend aus fünf Bopfinger, zwei Kerkinger und einem Unterschneidheimer Kameraden. „Durch diese Kooperation und die dadurch bekannten Abläufe sind wir, wenn es nötig ist, in der Lage, auch bei anderen Wehren auszuhelfen, etwa wenn es am Arbeitsort brennt“, erklärt Andreas Mailänder. Mit einem verspäteten geselligen Abend endete schließlich der lange Tag der Feuerwehr, der mit einem Besuch der Großbottwarer Altersabteilung und einem Empfang mit Führung durch das Rathaus begonnen hatte. Respekt vor dieser Leistung.