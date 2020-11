Bopfingens Innenstadt verändert sich

In der Bopfinger Innenstadt gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Weitere Geschäfte siedeln sich an, manche Läden erweitern ihr Sortiment. Gerade in den vergangenen Monaten hat sich hier einiges verändert.

Am 18. Mai ist es soweit gewesen: Der Friseursalon von Handwerksmeister Frank Schönmetz zog in seine neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 40. Hier haben Schönmetz und sein Team genügend Platz, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die alten Räume seien einfach zu klein und vor allem renovierungsbedürftig gewesen, sagt Schönmetz. Daher suchte der Friseurmeister, der seinen Salon seit 20 Jahren in Bopfingen betreibt, nach einer Alternative. Klar, reduziert, aber dennoch chic und zeitgemäß sollte das neue Geschäft werden. Fündig wurde Schönmetz ein paar Häuser von seinem alten Salon entfernt. Die einzigen Bestandteile, die neben dem Friseurmeister und seinem Team ebenfalls mit umziehen durften, sind ein Ledersofa sowie die Kaffeebar, die allerdings ein frisches Design bekam. Um sich noch stärker auf sein Geschäft in Bopfingen konzentrieren zu können, schloss Schönmetz seinen Ellwanger Salon und holte das Team ebenfalls nach Bopfingen. Der Beruf des Friseurs sei sehr personengebunden. Deshalb würden zahlreiche Stammkunden aus Ellwangen den Weg nach Bopfingen auf sich nehmen, erklärt er. „Wer Qualität möchte, für den ist der Weg nicht zu weit.“

Frank Schönmetz und sein Team arbeiten übrigens mit einer speziellen Haarschneidetechnik. Jeder Mensch besitze einen eigenen Haarwuchsplan, ähnlich eines Weinbergs. Mit der HFK-Technik schneide man entlang dieser Linien, wodurch ein selbstfrisierender Schnitt entstehe, erläutert der Friseurmeister, der bei seiner Arbeit ausschließlich nachhaltige Produkte verwendet.

Noch relativ neu in Bopfingens Innenstadt ist das Geschäft Elektro-plus, das sich seit vergangenem Juni in den früheren Räumlichkeiten von Danico befindet. Wer den Firmennamen eher mit einem Onlinehandel verbindet, irrt sich nicht. Seit 20 Jahren betreibt Inhaber Martin Graf einen solchen mit Versandlager in Göppingen. Er selbst ist allerdings gebürtiger Bopfinger, weshalb es für den Kaufmann quasi eine Herzensangelegenheit war, einmal ein Ladengeschäft in seiner Heimatstadt zu eröffnen. Die Firmenbüros, die sich zuvor in Nördlingen befanden, sind gleich mit nach Bopfingen ins erste Obergeschoss vonElektroplus umgezogen. Das Lager ist weiter in Göppingen.

Rund 50 000 Produkte vertreibt Graf mit seinem Onlinehandel, ausgesuchte Topseller sind nun auch im Geschäft in Bopfingen zu finden – darunter Elektrogeräte für Haus und Garten, Spielwaren und vieles mehr. Graf achtet darauf, mit seinem Sortiment nicht in Konkurrenz zu den übrigen Bopfinger Geschäften zu treten. Jüngst mit ins Programm aufgenommen wurden verschiedene Feinkostprodukte sowie Weine und ein großes Shisha-Sortiment. Um auch die Stammkunden von Danico weiter wie gewohnt bedienen zu können, sind das Zeitschriftensortiment, sowie Lotto und Tabak übernommen und ausgebaut worden. Zudem gibt es nun einen DHL-Paketshop. Er sei von Anfang an sehr gut in Bopfingen aufgenommen worden, freut sich Graf.

Neben dem festen Sortiment finden Kunden bei Elektroplus auch immer wieder Aktionsangebote sowie geprüfte Rückläufer zum Sonderpreis. Als Verantwortlicher kümmert sich Dietmar Wieser mit seiner 20-jährigen Handelserfahrung als Produktmanager um das angebotene Sortiment.

Hinter dem Bücher- & Handelsregal, das seit mittlerweile neun Jahren in Bopfingens Innenstadt beheimatet ist, stand von Anfang an ein ungewöhnliches Konzept: Lesen, schenken und genießen. Dem Genuss-Bereich soll nun eine Erweiterung spendiert werden. Aus dem Laden neben dem Bücher- & Handelsregal wird eine Art Lese-Café mit Bar. Kunden können hier ganz gemütlich in einem guten Buch versinken und dabei ein Getränk genießen. Zudem habe man mehr Platz für Events benötigt, erläutert Detlef Köhn die Erweiterung des Geschäfts. Der Platz sei sonst immer sehr begrenzt gewesen. So sollen es auch in Zukunft, wenn Corona es zulässt, wieder Buchseminare und Weinverkostungen stattfinden. Mit den neuen Räumen erhält das Bücher- & Handelsregal rund 80 Quadratmeter zusätzlichen Platz. Bis zum Weihnachtsgeschäft soll die Erweiterung des Bücher- & Handelsregals fertig sein.

Besonders gut etabliert hat sich laut Köhn der Onlineshop des Geschäfts, in dem Kunden in aller Ruhe stöbern können. Viele nutzten zwar die Onlinefunktion, würden ihr Buch dann aber lieber selbst im Laden abholen, anstatt es sich zuschicken zu lassen, betont Köhn. Neben Literatur und Wein sind zudem zahlreiche Produkte aus der Region zu finden, zu denen natürlich auch der eigene Kaffee des Geschäfts zählt: der sogenannte Keltenkaffee. Wichtig sei, dass die Produkte regional seien und von kleinen Manufakturen stammten, sagt Köhn. Das Hauptgeschäft liege aber weiterhin bei Büchern und Weinen. Gerade in diesen Zeiten könne man doch hin und wieder einen guten Tropfen vertragen, findet Detlef Köhn.