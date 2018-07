Bopfingens fünfte Jahreszeit ist da

Sommerliches Ipfmesswetter, gut gelauntes Festumzugsvolk, fröhlich winkende Zaungäste: Der traditionelle Festumzug zur Ipfmesse macht Spaß und verbreitet gute Stimmung.

Der neue Kreisverkehr in Bopfingen sorgte gleich mal für eine kurze Orientierungslosigkeit beim Reit- und Fahrverein Bopfingen. Die führende Gruppe hätte fast die Abzweigung in Richtung Ipfmessgelände verpasst und war somit drauf und dran eine Ehrenrunde zu drehen. Aber kurz den Rückwärtsgang bei den Pferden eingelegt – und die Richtung hat ab sofort gestimmt.

48 Gruppen und Motivwagen nahmen am Festumzug zur 207. Ipfmesse in Bopfingen teil. Darunter waren auch viele Gäste aus dem Umland wie die Musikkapelle Deiningen, der Fanfarenzug der Bärenfanger aus Unterkochen oder die Neresheimer Schalmeien. Als Ehrengäste fuhren der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und Landrat Klaus Pavel, beide mit Gattinnen, im Festzug mit.

Bürgermeister Gunter Bühler teilte sich seine Festkutsche mit gleich vier Damen. Die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp, sowie die Gemeinderätinnen Andrea Ziegler, Carola Merk-Rudolph und Gisela Knobloch genossen es sichtlich, den ganzen Weg des Festzuges gefahren zu werden. „Ich bin der einzige, der in solch starker Damenbegleitung unterwegs ist“, sagte Bürgermeister Bühler stolz. Brav und gesittet ging es auch bei den Vierbeinern vom Verein der deutschen Schäferhunde zu, die im Festumzug mitliefen und ein schönes Bild abgaben.

Bunt, fröhlich und schön anzuschauen waren alle teilnehmenden Gruppen und Motivwagen, die sich auf die einstündige Wegstrecke von der Innenstadt in Richtung Ipfmessgelände aufgemacht haben. Besonders die Kinder, die am Festumzug teilnahmen, hatten ihren Spaß an dieser Veranstaltung bei strahlendem Sommerwetter. Am Umzugsende fuhr dann noch der Brauereiwagen des Fürstlichen Brauhauses Wallerstein, der das offizielle Ipfmessbier in Fässern geladen hatte. Wie praktisch, wenn man sich sein Bier gleich noch selbst mitbringen kann.