Bopfingen wird ab 6. Dezember zum regionalen Impfstützpunkt

Der Ostalbkreis fährt seine Infrastruktur fürs Impfen hoch – auch in Bopfingen. Ab dem 6. Dezember sind jeweils an drei Tagen pro Woche Impfteams in der Egerhalle Aufhausen vor Ort und sollen damit den Bedarf im östlichen Landkreis abdecken. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die Stadt Bopfingen ab Freitag, 3. Dezember, ab 8 Uhr ein Online-Reservierungssystem auf der Internetseite www.bopfingen.de an.

Angesichts rapide steigender Infektionszahlen forciert das Land die Impfkampagne. Mit dauerhaften und mobilen Impfangeboten setzt das Landratsamt Ostalbkreis deshalb auf ein dichtes Netz an Impfangeboten im Kreis. Neben zwei festen Impfzentren in Aalen und Schwäbisch Gmünd wird es auch in Ellwangen und Bopfingen regionale Impfstützpunkte geben. In Bopfingen können dadurch stabil an drei Tagen pro Woche Angebote für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen gemacht werden. Die Impfstützpunkte sollen zunächst bis Ende März 2022 laufen.

An folgenden Tagen wird in der Egerhalle in den kommenden Wochen geimpft: Montag, 6. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 7. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Mittwoch, 8. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Montag, 13. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 14. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Freitag, 17. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Montag, 20. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 21. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Mittwoch, 22. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Montag, 27. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 28. Dezember, 10 bis 16 Uhr.

Impftermine sind ab Freitag, 3. Dezember, ab 8 Uhr online über die Internetseite der Stadt Bopfingen www.bopfingen.de reservierbar. Für Personen, die bei der Buchung Unterstützung benötigen, bietet die Stadtverwaltung Bopfingen auch weiterhin die Möglichkeit einer telefonischen Terminbuchung unter der Nummer 07362 / 80112 an (Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr).

Aufgrund der großen Impfnachfrage kann die Stadt Bopfingen Impftermine aktuell ausschließlich für Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises anbieten, teilt die Stadtverwaltung mit. Es werde vorwiegend der Impfstoff von Moderna verimpft. Der Impfstoff von Biontech könne ausschließlich in begründeten Einzelfällen (zum Beispiel für Personen unter 30 Jahren oder aus medizinischen Gründen) angeboten werden.