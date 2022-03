Bopfingen veranstaltet Frühjahrsmarkt

Der Bopfinger Frühjahrsmarkt steigt am ersten Aprilwochenende mit verkaufsoffenem Sonntag, Fahrzeugmeile, großer Verlosung und vielem mehr.

Los geht es am Samstag, 2. April, um 21 Uhr mit einer Nachtwächterführung durch Bopfingen. Treffpunkt ist am Brunnen am Marktplatz. Der Rundgang ist kostenlos.

Am Sonntag, 3. April, ist das Seelhaus von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr gibt es eine Führung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Ab 13.30 Uhr bewirtet die Stadtkapelle Bopfingen die Gäste in der Schranne mit Kaffee und Kuchen.

Um 15.15 Uhr ist die feierliche Begrüßung durch Bürgermeister Gunther Bühler und den GHV-Vorsitzenden Peter Altrichter auf dem Marktplatz mit musikalischer Umrahmung durch die Stadtkapelle Bopfingen. Anschließend findet eine große Verlosung am Marktbrunnen statt. Zu gewinnen sind GHV-Warengutscheine im Wert von 1800 Euro.

Das Kinderprogramm beginnt um 12 Uhr im Kinderhaus Bopfingen unter dem Motto: „Schau mal rein. Geboten wird ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und jeder Menge Infos für Groß und Klein. Der Elternbeirat veranstaltet eine große Tombola: „Jedes Los gewinn“.

Ebenfalls um 12 Uhr startet der Spaß für Groß und Klein auf der mobilen Gokart-Bahn von Gokarts & Fun Store Ostalb. Von 13 bis 16 Uhr bastelt Mary Poppins Kressemännchen im Rathaus / Schranne.

In den Bopfinger Fachgeschäften ist von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffen. Es gibt eine Fahrzeugmeile rund um den Marktplatz, und ein Krämermarkt sorgt für buntes Markttreiben in der ganzen Stadt.