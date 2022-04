Am Samstag gegen 14.30 Uhr hat ein 60-jähriger Schlepperfahrer auf einem abschüssigen Waldweg im Bereich der K3316 einen Unfall verursacht. Sein Anhänger geriet in Schräglage und warf den Schlepper mit um. Das Gespann überschlug sich. Ein 36-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer t blieb unverletzt. Der Schaden am Gespann wird auf 4000 Euro geschätzt.