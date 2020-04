Bopfingen soll zentraler Ort der Kulturvermittlung werden

Eine positive Nachricht aus dem Bundeskanzleramt haben die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter und Leni Breymaier erhalten. Staatsministerin Monika Grütters hat über die Förderprojekte für das Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland 2020“ entschieden und dabei auch das Projekt der Stadt Bopfingen ausgewählt.

Aber Corona geht auch irgendwann vorüber und dann können wir gute Impulse für Bopfingen und die Region setzen. Bürgermeister Gunter Bühler

Roderich Kiesewetter berichtet: „Der Bund beteiligt sich an der Maßnahme der Stadt Bopfingen mit 918 000 Euro Bundesmitteln. Hierbei soll die historische Keltenanlage und Fundstätte am Ipf zu einem zentralen Ort der Kulturvermittlung werden. Ich freue mich sehr, dass dieses spannende Projekt sich gegen viele andere Vorschläge durchgesetzt hat und vom Bund gefördert wird. Gerade in Zeiten von Corona, wo wir auf viele kulturelle Veranstaltungen verzichten müssen, ist diese Nachricht gut. Unsere Kultur ist und bleibt wichtig und erhaltenswert. Ich hoffe, dass bei der Umsetzung dann auch einige regionale Unternehmen profitieren und konjunkturelle Impulse mitnehmen können.“

Leni Breymaier: „Gut, dass in Corona-Zeiten oft der normale Betrieb weiter laufen kann. Ich freue mich mit Bopfingen und allen, die sich dort schon so lange für die Bewahrung der Geschichte der Kelten einsetzen, über den Bescheid. Und ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Arbeit, die mit diesem Geld geleistet werden kann.“

Gunter Bühler, Bürgermeister in Bopfingen, begrüßt die Nachricht aus Berlin: „Das eröffnet uns ganz große Chancen. Natürlich werden wir sehen müssen, wie wir das Projekt in Corona-Zeiten weiter entwickeln und umsetzen können. Aber Corona geht auch irgendwann vorüber und dann können wir gute Impulse für Bopfingen und die Region setzen.“

Mit dem Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ unterstützt der Bund ab 2020 deutschlandweit Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung national bedeutsamer Kultureinrichtungen. Ausgestattet mit einem jährlichen Volumen von bis zu 20 Millionen Euro, bietet es den geförderten Einrichtungen ab 2020 vielfältige Unterstützung etwa für dringend notwendige Sanierungsarbeiten oder Neubauten, wobei Aspekte der Nachhaltigkeit – insbesondere zur Verbesserung des ressourcenschonenden Betriebs – besonders berücksichtigt werden.