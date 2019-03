Bopfingen plant an einen neuen Wohnbezirk

Zentrumsnahe Baugrundstücke sind rar und damit wertvoll. Die Stadt Bopfingen hat ein Auge auf eine mehrere Hektar große Fläche zwischen Burgstallweg, Bahnhofstrasse und Bahnhofplatz geworfen. Einige Grundstücke gehören bereits der Stadt, andere befinden sich noch in Privatbesitz.

Zentrumsnah, in bester Wohnlage und ideal geeignet für den Bau von Miet- und Eigentumswohnungen. So umschreibt Bürgermeister Gunter Bühler kurz und knackig ein Areal das unmittelbar an das Stadtzentrum und den Bahnhofsbereich angrenzt. Einige Grundstücke und alte Wohngebäude befinden sich bereits in Besitz der Stadt. Andere noch in Privatbesitz. „Auch hier haben wir schon erste Vorgespräche für einen Kauf durch die Stadt geführt und von den Besitzern durchaus positive Rückmeldungen erhalten“, so Bühler.

Das Gelände selbst liegt etwas hangseitig mit schönem Ausblick auf die Innenstadt Bopfingens. Die Schaffung von Wohnraum auf innerörtlichen Flächen durch Nachverdichtung dient dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. „Die Fläche bietet sich aufgrund der zentralen Lage und der bereits vorhandenen städtebaulichen Prägung durch Wohn- und Geschäftsgebäude für eine verdichtete Bebauung mit Mehrfamilienhäusern an“, so Bühler weiter. Mit dieser Argumentation traf er bei den Gemeinderäten genau ins Schwarze. „Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur in München ein Thema“, meinte Gemeinderat Hans-Martin Lechler.

Gemeinderat Berthold Herdeg begrüsste das Vorhaben der Stadt, neuen Wohnraum zu schaffen. „Dieses Eck ist ideal für den Bau von Mehrfamilienhäusern“, so Herdeg. Dem Beschlussantrag der Stadt zur Aufstellung des Bebauungsplans „Bahnhofplatz“ im beschleunigten Verfahren folgte der Gemeinderat einstimmig. „Da ist jetzt Bewegung drin und wir, als Stadt, haben den Willen, da oben Quartier zu schaffen“, sagte Bühler.