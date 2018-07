Bopfingen macht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch

Die Stadt Bopfingen will das Heft der städtebaulichen Entwicklung in der Innenstadt in der Hand behalten. Bei einem bereits unterzeichneten Kaufvertrag durch einen privaten Käufer hat die Verwaltung nunmehr ihr Vorkaufrecht geltend gemacht.

Kommunalverwaltungen ziehen eher selten die Option des Vorkaufsrechts an Gebäuden und Grundstücken. Handelt es sich aber um ein „Quartier, das von historischer und älterer Bausubstanz geprägt ist“, so der offizielle Wortlaut, wird die Stadtverwaltung aktiv. Im konkreten Fall geht es um ein leerstehendes Haus in der Härtsfeldstraße 37, mitten in der Bopfinger Innenstadt. Rund um das zum Verkauf stehende Areal erfolgten schon mehrere private Sanierungsmaßnahmen.

„Zum Erhalt des dortigen Ortsbildes und zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sind sicherlich weitere Maßnahmen notwendig“, meint Bürgermeister Gunter Bühler: „Gegebenenfalls müssen wir diese Maßnahmen auch mit weiteren Bebauungsplänen und Sanierungssatzungen festlegen“, so der Rathauschef.

Besonders interessant macht den Erwerb des Gebäudes das dahinter liegende große Grundstück. Wofür die Freifläche genutzt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aus Sicht der Verwaltung aber handelt es sich hier um eine Fläche, die für die Stadtentwicklung wichtig ist. „Deshalb sollte die Stadt Bopfingen hier die ihr zustehenden rechtlichen Möglichkeiten nutzen und ihr Vorkaufsrecht ausüben. Ein Vorkaufsrecht kann ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund steht. Es reicht also als Begründung, wenn die Stadt eine städtebauliche Maßnahme in Erwägung zieht und der Grundbesitz ihr das Vorhaben erleichtert“, so der Bürgermeister.

Der genaue Nutzungszweck muss beim Kauf der Immobilie noch nicht feststehen. Vorstellen könnte man sich von Seiten der Verwaltung zum Beispiel eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern.

Die Ausübung des Vorkaufsrechts stellt Bopfingen aber auch vor Interessenskonflikte. Ein privater Käufer hatte ebenfalls Interesse an dem Gebäude und dem Grundstück gezeigt und bereits Anfang Mai einen Kaufvertrag unterzeichnet. Dieser wird bei Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Stadt aber aufgehoben. Der Gemeinderat hat dem Kauf des Gebäudes durch die Stadt bereits zugestimmt.