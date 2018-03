Bürgermeister Gunter Bühler hat in der Schranne das Projekt „Bopfingen in Bronze“ vorgestellt und dabei gleichzeitig um Spenden für das 30 000 Euro teure Vorhaben geworben. Denn erst wenn mindestens 50 Prozent der Gesamtsumme über Spenden finanziert sind, wird die Kunstgießerei Strassacker in Süßen grünes Licht für das Projekt geben.

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ziel erreichen und das Modell im Idealfall schon zu den Heimattagen der Öffentlichkeit vorstellen und an seinem Standort einweihen können“, gibt sich Bopfingens Bürgermeister optimistisch.

Neben der Stadtverwaltung engagieren sich der Bund der Heimatfreunde, der Verein zur Förderung von Kultur und Heimatpflege sowie die Bopfinger Bürgerstiftung für das Projekt. Diese überreichte Bühler bei der Infoveranstaltung in der Schranne auch gleich noch einen Scheck über 1000 Euro.

Mithilfe des Bronzemodells, dass die Bopfinger Innenstadt um 1700 im Maßstab 1:250 darstellt, soll die Bopfinger Stadtgeschichte erlebbar gemacht werden. „Bopfingen hat eine relativ kleine Grundfläche, daher konnten wir einen relativ kleinen Maßstab wählen. Das hat den Vorteil, dass wir mehr Details darstellen können – oder müssen“, führte Bürgermeister Bühler aus. So barg diese nötige und gewollte Detailtreue viele Probleme. „Gerade von der Stadtmauer oder den stadtbildprägenden Gebäuden gab es zum Teil gar keine Pläne, höchstens Ansichten oder Stiche ohne eine Bemaßung“, berichtet Bühler.

Während man solche Probleme bei noch existierenden Gebäuden, wie dem Rathaus, dem Amtshaus, der ehemaligen Heilig Geist Kapelle, der Stadtkirche oder beim Henlesturm leicht lösen konnte, war die Rekonstruktion der Bopfinger Stadtmauer ungleich schwerer. So gab es neben dem neu bemaßten Henlesturm nur noch vom Nördlinger Tor einen bemaßten Plan. „Um das Modell zu erstellen, mussten wir uns mit alten Stichen und Ansichten sowie den alten Katasterplänen behelfen und die Maße mit Hilfe von Projektionen neu berechnen. Hier hatten wir mit Uli Landwehr und Roland Scholz zum Glück zwei echte Fachleute mit an Bord“, so Bühler.

Froh war man auch über das bereits im Seelhaus stehende Stadtmodell, das als dreidimensionale Grundlage diente. Als glücklicher Zufall erwies sich zudem, dass Bopfingen in der Geschichte von größeren Katastrophen und Zerstörungen stets verschont geblieben ist. Gebäude wurden in der Regel höchstens saniert, so blieb die alte Stadtstruktur weitgehend erhalten.