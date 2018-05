Bopfingen hat jetzt auch einen Stadtbus. Der neue Ipf-Express hat am Wochenende – im Beisein von Landrat Klaus Pavel –seine erste Jungfernfahrt unternommen. Am heutigen Montag startet der offizielle Linienbetrieb.

Grün, flink und praktisch: Der neue Bopfinger Stadtbus Ipf-Express ist fraglos ein Hingucker. Bei seiner ersten Jungfernfahrt mit Landrat Klaus Pavel, Bürgermeister Gunter Bühler und Mitgliedern des Gemeinderates zog das schicke Gefährt viele Blicke auf sich.

Der Ipf-Express soll das Mobilitätsangebot im Bopfinger Stadtgebiet auf ein neues Podest stellen, wünscht sich Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler. Der neue Stadtbus soll noch bedarfsorientierter, schneller und vor allem unschlagbar günstig unterwegs sein. „Ich bin mir sicher, dass der neue Stadtbus genau den Erwartungen der Bopfinger an einen umfassenden und zuverlässigen öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet entspricht“, erklärte Bühler vor der ersten Rundfahrt im „Ipf-Express“. Bis zu zehnmal am Tag wird der grüne Stadtflitzer mit seinen insgesamt 31 Steh- und Sitzplätzen im Stundentakt die Innenstadtbereiche mit den Wohngebieten in Oberdorf, Schloßberg und Flochberg anfahren. Ebenfalls mit eingebunden in die neue Stadtbuslinie ist das große Einkaufszentrum am Ortseingang von Bopfingen aus Richtung Aalen kommend.

Der Einzelfahrschein kostet nur einen Euro

Das Netz des Ipf-Express ist dabei so eng gestrickt, dass die Menschen zu den insgesamt 27 Haltestellen nicht weit laufen müssen, sie werden praktisch vor ihrer Haustür eingesammelt, um mit dem Bus in die Innenstadt, zum Einkaufen, zum Arbeiten oder auch zum Bahnhof zu fahren. Und mehr noch: Entlang der ausgewiesenen Stadtbuslinie hält der Ipf-Express abseits der Haltestellen notfalls auch auf auf Zuruf. „Das ist einfach und bequem für die Fahrgäste. Ein wirklich tolles Angebot“, zeigte sich Pavel begeistert. Er wies darauf hin, dass sich dieses Prinzip bereits beim Stadtbus Ellwangen bewährt habe.

Hinzu kämen noch die günstigen Fahpreise. Zur Einführung des Ipf-Expresses wird der Einzelfahrschein lediglich einen Euro kosten, die Monatskarte nur 19 Euro. Diese ist auch noch übertragbar und kann somit von der ganzen Familie genutzt werden. Das Angebot ist zunächst befristet bis Sommer 2019.

Ginge es nach Bürgermeister Bühler, wären die Fahrpreise auch noch darüber hinaus gültig. „Das aber hängt letztendlich auch von der Akzeptanz und Nutzung des Stadtbusses durch die Bürgerinnen und Bürger ab“, sagt Bühler. Insgesamt 60 000 Euro im Jahr zahlt der Landkreis für den Betrieb des Ipf-Expresses. Gut investiertes Geld, wie Landrat Pavel befand. Er merkte aber auch an: „Es bleibt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das zunächst auf zwei Jahre angelegte Konzept in den dauerhaften Betrieb überführt wird.“ Auf das Pilotprojekt in Bopfingen seien viele Blicke gerichtet. Bei Erfolg könne das Projekt weiter ausgebaut werden.

Die ersten Passagiere im Ipf-Express zeigten sich bei der Jungfernfahrt schon einmal beeindruckt von der Flexibilität des Stadtbusses. Der eine oder andere Fahrgast meinte, er könne sich vorstellen, künftig vom Auto auf den Bus umzusteigen.

Fan-Club in Schlossberg

Auf ihrer ersten Rundfahrt durch das Stadtgebiet erlebten die Mitfahrer auch noch eine handfeste Überraschung. In Schlossberg wartete an einer der Haltestellen bereits ein erster Fan-Club auf die Vorbeifahrt des Ipf-Expresses. Die kleine, von Ortsvorsteher Albert Kratzl organisierte Hocketse am Strassenrand nutzten die Fahrgäste dann auch für eine kleine Erfrischung zwischendurch.

Ab Montag nimmt der grüne Bopfinger Stadtbus offiziell den Linienbetrieb auf. Für den Betrieb verantwortlich ist das Busunternehmen OVA, das den Bus und den Fahrer stellt. Thomas Knor, Fahrdienstleiter der OVA in Bopfingen und die zukünftige Fahrerin des Ipf-Expresses, Nadja Gatto, sind die direkten Ansprechpartner für Fahrgäste vor Ort.