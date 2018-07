„Bopfingen hat im Moment richtig Pech“

Das Luhns-Kosmetikwerk in Bopfingen schließt zum Juli seine Werkstore ganz. Voraussichtlich stehen dann 100 Mitarbeiter auf der Straße. Die Firma Ledertech ist im Insolvenzverfahren und weitere 50 Arbeitnehmer bangen derzeit um ihren Arbeitsplatz. Das Einkaufszentrum „Ipf-Treff“ sieht nach der Involvenz seines Eigentümers ebenfalls einer ungewissen Zukunft entgegen, und zuletzt macht auch noch die Landesbank Baden-Württemberg ihre Filiale in der Innenstadt dicht. Unser Mitarbeiter Martin Bauch sprach mit Landrat Klaus Pavel über die derzeitige Pechsträhne der Stadt Bopfingen.

Wie sieht der Landkreis die derzeitige wirtschaftliche Situation der Stadt Bopfingen?

Der Landkreis ist zuerst mal der Multiplikator für die Pechsituation, die die Stadt Bopfingen im wirtschaftlichen Bereich derzeit hat. Es ist schon eine ganz große Sorge, die ich mit Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und den kommunalpolitisch Verantwortlichen teile.

Was können Sie, kann der Landkreis tun?

Wir selber wollen gern helfen, dass wir Nachfolgelösungen finden für die Betriebe, die von Bopfingen weggehen oder aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten verkleinert werden oder gar ganz aufhören müssen. Wir sind da im ständigen Kontakt und auch bei vielen Gesprächen im Hintergrund dabei. Insbesondere wenn es um Finanzierungshilfen geht, ist der Ostalbkreis immer auch gefragt und stellt sich seiner Verantwortung.

Können Sie die möglichen Maßnahmen vielleicht noch konkretisieren?

Wir selber müssen schauen, wo wir die Infrastruktur aus Kreismitteln anreichern können. Das ist sicher alles, was mit Kreisstraßen zu tun hat. Da wollen wir uns besonders um die Raumschaft Bopfingen, Ries und Härtsfeld kümmern. Wir wollen auch die ärztliche Versorgung stabil und aufrechterhalten. Vielleicht auch mit einigen Sonderlösungen, die wir beispielhaft machen, Stichwort Medizinisches Versorgungszentrum könnte hier ein Thema sein. Und wir müssen in der Strukturförderung, insbesondere auf europäischer Ebene, dafür sorgen, dass das Geld in den Ostalbkreis fließt und dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird, und da zähle ich den Rieser Raum dazu.

Bopfingen hat also eine Zukunft?

Bopfingen hat eine Zukunft, hat im Moment einfach richtig auch Pech.