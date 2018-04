Bopfingen gehen Talente und engagierte Bürger nicht aus

Mehr als 250 Geehrte und Gäste sind der Einladung von Bürgermeister Gunter Bühler zur traditionellen Stadtehrung im Rathaus gefolgt. In der historischen Schranne überreichte der Rathauschef zahlreiche Auszeichnungen an verdiente Sportler und Bürger der Stadt.

Traditionsgemäß spielt dabei der Sport eine große und tragende Rolle für das Image von Bopfingen. „Aber, die Stadtehrung ist nicht nur als Sportlerehrung konzipiert, sondern berücksichtigt alle Bürgerinnen und Bürger die sich um das Wohl der Stadt und ihrer Mitmenschen verdient gemacht haben“, sagte Bühler in seiner Grußrede. Mehr als 250 Geehrte und Gäste sind der Einladung Bühlers in die Schranne gefolgt um den Dank und ihre Auszeichnung entgegen zu nehmen. „Bopfingen gehen die Talente und verdiente Bürger nicht aus“, sprach Bühler stolz.

Ein Dauer-Abo auf Erfolg hat laut Bühler die Jungmusikerin Amelie Reinhardt die bereits zum siebten mal von der Stadt geehrt wird. Talentierte Violinistin und regelmäßige Teilnehmerin bei „Jugend musiziert“ die es mit ihrem Talent bis ins Bundesfinale schaffte und auch dort erfolgreich bestand. Dafür wurde Amelie Reinhardt mit der Ehrennadel in Silber der Stadt Bopfingen geehrt. Der Schulsport hat in Bopfingen schon eine lange Tradition. Entsprechend erfolgreich sind die Schülerinnen und Schüler unter anderem auf den Landeswettbewerben unterwegs. Am OAG Bopfingen ist Sport seit neuestem auch Hauptfach. Egal ob im Rahmen des Leistungs-Sportprofils oder zum Spaß an der Bewegung, die Schülerinnen und Schüler der Schule am Ipf, der Realschule und dem OAG haben eine großartige Leistung in den Bereichen Leichtathletik und Fußball abgeliefert. Dafür wurden sie ebenfalls von der Stadt geehrt.

Tennis gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Entsprechend stellen sich auch die Erfolge ein. Für ihre Siege und ihren Aufstieg in die nächst höheren Spielklassen wurden die Tennis-Damen des TV Oberdorf und die Herren 55 der SG Kirchheim-Oberdorf geehrt. Ein besonderes Team erhielt seine Auszeichnung für überregionale Zusammenarbeit. Der TV Bopfingen und der TSV Nördlingen sind jedes Jahr Ausrichter des beliebten und mit weit über 800 Teilnehmern auch stark besetzten Ipf-Ries-Halbmarathons zwischen Bopfingen und Nördlingen. Eine gute Organisation ist dabei das A und O. Mehr als 200 Helferinnen und Helfer aus beiden Vereinen sorgen für den reibungslosen Ablauf der größten Laufveranstaltung in der Region. Dafür ein großer Dank und selbstverständlich eine verdiente Auszeichnung.

Die Stadtehrung stand in diesem Jahr auch ganz im Zeichen der verdienten Einzelpersonen. Jede für sich hat in ihrem Ehrenamt und ihn ihrer Funktion eine herausragende Stellung. Der jüngste Geehrte ist Bopfinger, heißt Jonas Stark und ist Ringer beim AC Röhlingen. Der Jugendliche ist ein großes Ringer-Talent und hat auch schon überregional von sich Reden gemacht, unter anderem mit einem zweiten Platz bei den württembergischen Meisterschaften. Feuerwehrmann Alfred Müller, Kartsportexperte und Streckenwart Fritz Obrock vom MSC Ipf-Bopfingen sowie Doris Wolfmaier vom Schwäbischen Albverein Bopfingen sind für die Stadt wertvolle Botschafter in Sachen Kultur und Sport – und das schon viele Jahrzehnte lang. Oft hatten die Geehrten in ihrem ehrenamtlichen Engagement gleich mehrere Funktionen inne. „Sie sind wahre Vorbilder für unsere Gesellschaft. Die Begriffe professionell, engagiert und selbstlos treffen auf alle drei Bopfinger Bürgerinnen und Bürger zu“, sagte Bürgermeister Bühler in seiner Laudatio. Dafür gab es von der Stadt die Ehrennadel in Silber. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Musikerin Selina Waizmann und der Chor des Schwäbischen Albvereins gemeinsam mit dem Liederkranz Bopfingen. Als besonderes Schmankerl gab es noch einen gespielten Sketch mit Doris Wolfmaier und Ute Burr.