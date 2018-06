Bopfingen feiert „Seite an Seite“ mit Christina Stürmer

Mit Christina Stürmer als Top-Act lockten die „Summer Vibes“ auch dieses Jahr wieder Besucher aus nah und fern in den Bopfinger Stadtgarten, der sich langsam zu einem Geheimtipp für stimmungsvolle Open-air-Veranstaltungen entwickelt.

Mit ihrer unvergleichlichen Stimme und ihrer natürlichen und lockeren Art eroberte die charmante Linzerin das Bopfinger Publikum, von dessen Begeisterungsfähigkeit schon Max Giesinger überwältigt war. Angeheizt durch die Newcomerband „hensho“ und Radio 7, das seinen 30.Geburtstag mit einer Party feierte, fieberten die Bopfinger Christina Stürmers Auftritt entgegen. Und so entwickelte sich schon bei den ersten Takten ein enges Band zwischen Sängerin und Publikum, das sich nicht nur bei ihren großen Hits textsicher zeigte. Daher wird auch Christina Stürmer, die sich sichtlich wohl fühlte und Spaß hatte, ihr Konzert in Bopfingen nicht so schnell vergessen.

Obwohl sie sich schon seit über 15 Jahren erfolgreich im harten Musik-Business behauptet, sind ihre Auftritte immer noch geprägt von einer fast kindlichen Freude und einer großen Authentizität. So schien sie auf der Bühne jedes ihrer Lieder zu leben und ein Stück ihrer Seele, ihrer Gefühle preis zu geben. „Nie genug“, „Seite an Seite“, „Ich Lebe“ „Wir Leben den Moment“, „Lebe lauter“ oder „Träume leben ewig“ – aussagekräftige Texte die gekonnt musikalisch verpackt den Reiz von Christina Stürmer ausmachen. Zwischen ihren Liedern suchte sie - Tee trinkend und begeistert von den Bopfinger Frühstücksbrötchen - immer wieder den Kontakt zum Publikum und bereitet Geburtstagskind Sina mit einem Fan T-Shirt einen unvergesslichen 14. Geburtstag.

Ein bodenständiger und sympathischer Star zum Anfassen eben. „Ohne Dich“ und „Millionen Lichter“ - je später der Abend, desto stimmungsvoller wurde der Stadtgarten und spätestens beim emotionalen und traditionellen Schlusslied „Engel fliegen einsam“ wurde jeder von der besonderen Atmosphäre und dem Reiz dieses gemeinsamen Konzerterlebnis, den „summer vibes 2018“ erfasst. (jubl)

