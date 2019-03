Bopfingen ehrt erfolgreiche Sportler – sowie ein Genie und einen Hund

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler hat erfolgreiche Sportler geehrt. Die Ehrennadel in Silber erhielt das Mathegenie Vilmos Balázs Szabó. Und eine Premiere gab’s auch: Hundedame Fantastic Summer ist die erste tierische Preisträgerin Bopfingens.

Sie sind die sportlichen und kulturellen Botschafter der Stadt Bopfingen. „Mit ihren Erfolgen in ihrer jeweiligen Sportart oder anderen außergewöhnlichen Disziplinen tragen sie maßgeblich zum positiven Image unserer Stadt bei“, sagte Bürgermeister Bühler. Im vergangenen Sportjahr 2018 waren es vor allem Tennisspieler, die Bopfingen bekannt gemacht haben.

Gleich acht Tennisteams und Sportgemeinschaften haben in 2018 die Meisterschaft in ihrer jeweiligen Altersklasse gewonnen. Dafür wurden sie mit der Ehrennadel der Stadt Bopfingen oder der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Die Fußball-Jungenmannschaft der Klassen fünf und sechs an der Realschule Bopfingen bekamen für die Kreismeisterschaft und ihren dritten Platz im Turnier des Regierungsbezirks Stuttgart die Ehrennadel der Stadt. Jonas Stark hat Bopfingen als erfolgreicher Sportler im Ringen vertreten und erhielt die Ehrennadel in Silber.

Die Geehrten können sich freuen. Für ihre Leistungen wurden sie von Bopfingens Bürgermeister ausgezeichnet. (Foto: Martin Bauch)

Geistige, mathematische Höhenflüge zeichnen Vilmos Balázs Szabó, Schüler am Ostalb-Gymnasium Bopfingen, aus. „Szabó zeigt in einem Fach hervorragende Ergebnisse, wo andere verzweifeln – die Mathematik. Im bundesweiten Wettbewerb Känguru der Mathematik setzte sich Szabó gegen eine Million andere Schüler durch und kam landesweit in der Klassenstufe acht auf dem zweiten Platz“, so Bühler. Für diese besondere Leistung erhielt Szabó die Ehrennadel in Silber.

Mit Präzision und Tempo

Als „tierisch“ starkes Team gelten Beate Reinhardt und ihre Hundedame, ein Border-Collie, namens Fantastic Summer. Dreimal in Folge wurde das sportliche Gespann Deutsche Meister in der Sportart Rally Obedience, eine junge Hundesportart aus den USA, die vom Hund Präzision und Tempo abverlangt. Das Team startet für den Hundesportverein SV OG Bopfingen. Musikalisch umrahmt wurden die Ehrungen von Florian Ergenzinger an den Percussions.

Geehrt wurden:

Vilmos Balázs Szabó (Mathematikwettbewerb), Jonas Start (Ringen), Beate Reinhardt (Hundesport), die SG Kirchheim-Oberdorf Herren I, Herren 40 und Herren 55 (Tennis), der TC Bopfingen, Herren 60, Junioren und Juniorinnen, Damen 50, Herren II (Tennis), Jungenmannschaft Klassen fünf und sechs an der Realschule Bopfingen (Fußball).