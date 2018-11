Bopfingen deckelt Bauprogramm bei 5,9 Millionen Euro

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt Bopfingen haben den Vorentwurf zum Bauprogramm 2019 beraten. Die Stadt Bopfingen und ihre Teilorte haben weit über 200 Einzelmaßnamen zum Bauprogramm angemeldet. Bürgermeister Gunter Bühler mahnt zu umsichtigen Investitionen.

Nicht alles was von Seiten der Ortschaften und der Stadt Bopifngen zum Bauprogramm 2019 angemeldet wurde, kann auch umgesetzt werden. Ein Blick in den Vorentwurf zeigt, dass es in Bopfingen durchaus viele Baustellen gibt, die unbedingt angegangen werden müssen oder sollten. Weit über 200 Einzelmaßnahmen finden sich in dem Arbeitspapier wieder.

Nicht jede Maßnahme aber kann im Haushalt finanziert werden. Und somit ist es die Aufgabe der Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt Bopfingen, darüber zu beraten, welche der Maßnahmen umgesetzt werden und welche nicht.

„Wir sollten nach Möglichkeit unter der für das nächste Jahr veranschlagten Investitionssumme von 5,9 Millionen Euro bleiben“, gibt Bürgermeister Gunter Bühler dem Technischen Ausschuss mit auf dem Weg. Die 5,9 Millionen Euro entsprechen der Netto-Investitionssumme unter Verrechnung der zu erwartenden Zuschüsse für einzelne Maßnahmen in Höhe von knapp 900 000 Euro.

Spitalplatz und Industriegebiet sind die größten Brocken

Zu den größten Einzelmaßnahmen gehört die Sanierung und Neukonzeption der Spitalgasse und des Spitalplatzes im Rahmen der Großbaumaßnahme Ipf-Treff. An die 800 000 Euro hat die Stadt für die Umgestaltung des Spitalbereichs im Haushalt 2019 eingestellt.

3,1 Millionen Euro kostet die Erweiterung und Erschließung des dringend benötigten Industriegebietes „Nord-Ost“ der Stadt bei Bopfingen-Flochberg. Die erste Rate von etwa eineinhalb Millionen Euro will die Stadt hier bereitstellen. Die Feuerwehr-Abteilung Kerkingen bekommt für 370 000 Euro ein neues LF 16 als Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene LF 10.

Die andere Hälfte der insgesamt 5,9 Millionen Euro Investitionssumme fließt in zahlreiche kleinere Einzelmaßnahmen in Bopfingen und seine Teilorten. Schwerpunkte hier sind unter anderem notwendige Straßensanierungen, der Breitbandausbau sowie die Stärkung der schulischen Infrastruktur.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Technischen Ausschusses ist es, über die Neu- und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen an den Schulen und den Kindergärten zu beraten. Auch hier schlagen die entsprechenden Schul- und Kindergartengremien der Stadtverwaltung ihre Anschaffungswünsche vor. Dabei spielt die Digitalisierung an den Schulen und die Vermittlung von Medienkompetenz eine immer wichtigere Rolle an den Schulen. Um in diesen Fragen einen gemeinsamen Weg an allen Schulen und Kindergärten gehen zu können, schlägt Bürgermeister Bühler eine runden Tisch mit allen Schul- und Kindergartenleitern vor.

„Wir wollen zu diesem Thema und zu den vielen Fragen der Digitalisierung im Schulunterricht ein gemeinsames Konzept erarbeiten“, so Bühler. Ziel ist es, bei den Beschaffungen von PCs, Tablets und Software zielgerichtet auf die Bedürfnisse und der Vermittlung von Lerninhalten zum Thema Digitalisierung und Medienkompetenz an den Schulen und Kindergärten eingehen zu können. Der Technische Ausschuss konnte sowohl dem Bauprogramm-Vorentwurf als auch dem Vorschlag zu einem runden Tisch einstimmig folgen. Nun muss der Gemeinderat Bopfingen noch seine Zustimmung zum Bauprogramm geben.