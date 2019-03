Bopfingen bekommt ein neues Pfarrer-Ehepaar

Lange haben die evangelischen Bopfinger auf diesen Tag gewartet – am Sonntag, 10. März, ist es so weit. Dann feiert das Pfarrer-Ehepaar Carolin Braun und Steffen Schmid in der Bopfinger Stadtkirche Investitur. Beide haben sich während des Studiums in Tübingen kennen- und lieben gelernt. In Bopfingen, so sagen beide, haben sie ihre Wunschstelle gefunden.

Und diese war gar nicht so leicht zu finden. Die Gemeinde sollte eine schöne Kirche und ein schönes Pfarrhaus haben. Der Einsatzort sollte eine gewisse Infrastruktur bieten, aber dennoch nicht zu groß sein. „Wir wollen alle Bereiche kennenlernen“, sagt Carolin Braun, die aus einer Pfarrersfamilie stammt. Damit meint sie sowohl die Arbeit in der Gemeinde, in Schulen und im Kindergarten, so wie die Verwaltungsaufgaben. All das vereine die Pfarrstelle in Bopfingen, so Braun. Außerdem biete sie viele Chancen für neue Projekte.

Steffen Schmid und Caroline Braun übernehmen die evangelische Pfarrstelle in Bopfingen. (Foto: Maike Woydt)

Die Tatsache, dass Steffen Schmids Familie in der Gegend lebt, machte die Entscheidung leichter. So sei immer eine Bezugsperson da, die sich um die beiden Söhne – den vierjährigen Henry und den zweijährigen Matti – kümmern könne, erklärt Schmid. Für die beiden Jungen ist der Umzug nach Bopfingen eine aufregende Sache. Besonders die große Wohnung und der Garten, in dem die Söhne spielen könnten, sei ein Zugewinn im Vergleich zur Stadtwohnung in Reutlingen. Dort hat die Familie bisher gelebt. Carolin Braun hat dort als Pfarrerin beim Dekan gearbeitet und Steffen Schmid war als Musikrepetent am evangelischen Stift in Tübingen tätig.

Auf die Investitur am kommenden Sonntag freut sich das Paar schon. Es sei schön, endlich auch die Gemeindemitglieder in einem offenen Rahmen kennenzulernen. So könne jeder einfach vorbeischauen, der Interesse habe.