Bopfingen übt erneut Vorkaufsrecht aus

Die Stadtverwaltung Bopfingens achtet in den letzten Wochen besonders auf Verkäufe von Immobilien in der historischen Innenstadt. Diesmal will die Stadt ein weiteres Gebäude „Am Stadtgraben“ kaufen.

Nach dem Kauf einer Immobilie in der Härtsfeldstrasse in Bopfingen schlägt die Stadtverwaltung ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit zu und übt wieder ihr Vorkaufsrecht aus. Diesmal geht es um ein Grundstück und Gebäude „Am Stadtgraben“, wiederum in der Innenstadt. In wenigen Minuten kommt man von hier aus bequem in die Stadtmitte. Der neue Ipftreff ist nur ein paar Meter entfernt. Das Quartier Spitalgasse-Hauptstrasse-Am Stadtgraben ist von historischer, älterer Bausubstanz geprägt. In diesem Bereich sind auch schon mehrere Sanierungsmaßnahmen und Neubauten, teilweise mit öffentlichen Geldern, erfolgt. Bei dem Grundstück Am Stadtgraben steht der Erhalt des Gebäudes und des Stadtbildes im Vordergrund. Zudem liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gebäude weitere Freiflächen, die für die Stadt von Interesse sein könnten.

Denkbar ist die Schaffung barrierefreien Wohnraums

Letztes Jahr hat die Stadt Bopfingen im gleichen Areal, direkt neben dem Seelhaus-Museum, ein Mehrfamilienhaus in bester Stadtlage gebaut. Für die künftige Stadtentwicklung ist also das jetzt erworbene Grundstück von größter Bedeutung. Durch den Erwerb hat die Stadt größere Steuerungsmöglichkeiten in der dortigen Stadtentwicklung. Möglich wäre etwa die Schaffung barrierefreien Wohnraums für ältere Menschen.