Blinde Zerstörungswut in Bopfingen

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend einen vermutlich unverschlossenen VW mutwillig zerstört. Der unfassbare Vorgang ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Die Jugendlichen rissen im Fahrzeuginneren Verkleidungsteile ab und zerstörten die Sitzbezüge. Danach zündelten sie mit einem Feuerzeug und filmten sich laut Polizei wohl auch noch dabei. Die Gruppe entfernte sich später in Richtung Bahnhof. Der Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich von Montag auf Dienstag am Kirchplatz. Unbekannte haben hier mit einem Gegenstand mehrmals gegen die Panzerglasscheibe geschlagen, wodurch geschätzte 8000 Euro Schaden entstanden sind.

Im gleichen Zeitraum wurde auf gleiche Art auch die Eingangstüre einer Tankstelle in der Aalener Straße beschädigt, der Schaden beläuft sich hier auf circa 1000 Euro. Bereits im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde Am Stadtgraben die Frontscheibe eines schwarzen VW Golfs eingeschlagen, wodurch etwa 500 Euro Schaden entstand.

Darüber hinaus hat die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag auch noch zwei Einbrüche registriert. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zur Mensa der Werkrealschule in der Alten Neresheimer Straße und anschließend zum Hauptgebäude verschafft. Von dort aus versuchten sie vergeblich in ein Büro einzudringen. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts, jedoch entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro. Ebenfalls über ein Fenster verschafften sich womöglich dieselben Einbrecher Zugang zu einer Gaststätte in der Spitalgasse. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räume und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Hinweise auf die Gruppe und die anderen Verursacher, die eventuell in der Nacht auf Dienstag aufgefallen sind, nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.