Bier hat auf der Ipfmess eine bewegte Geschichte

Seit mehr als 200 Jahren findet die Ipfmess in Bopfingen auf dem Festplatz statt. Beim größten Volksfest der Region darf eine Sache natürlich nicht fehlen – das Bier. Und das hat auf der Ipfmess eine bewegte Geschichte.

Wer heute auf die Meß geht, hat die Qual der Wahl, ob er sich seine Maß in den schattigen Biergärten, im Bierdorf oder klassisch im Festzelt schmecken lässt. Während das Festbier exklusiv im Festzelt ausgeschenkt wird, werden die Biergärten von externen Getränkehändlern beliefert.

Dies war nicht immer so und die Bopfinger Brauereien und Wirte versuchten alles, um ihr Monopol zu erhalten. Besonders in den 50er-Jahren, hat sich in diesem Bereich auf der Ipfmess einiges verändert. Nicht nur, dass auswärtige Brauereien auf die Mess drängten, auch der Ruf nach einem Festzelt wurde immer lauter. Also trafen sich am 22. Juni 1950 die Inhaber der drei Brauereien Illenberger (später Schwind), Hecht und Krone sowie vier Gastwirte aus Bopfingen und Oberdorf im Rathaus, um über eine gerechte Lösung zu diskutieren.

Das Ergebnis: Die einheimischen Brauereien sollten gemeinsam ein Festzelt stellen, für Festmusik sorgen und alle Kosten einschließlich der Abgaben und Steuern tragen. Dafür dürfen sie das Bier nach einem bestimmten Modus liefern. Der Ausschank sollte nach einem festgelegten Plan von den vier Gastwirten besorgt werden. Der Bierpreis wurde auf 1,30 Mark festgelegt. Diese ursprünglich nur für ein Jahr geltende Regelung hatte bis zum Ausscheiden eines der drei Brauereibesitzer (Hecht-Bräu) 1956 Bestand.

Im gleichen Jahr bewarb sich Otto Schaller aus Augsburg und prägte bis 2000 die Ipfmess mit seinem Festzelt. Ein am 14. Februar 1957 vom Gemeinderat gefasster Beschluss sah vor, dass im Festzelt weiterhin nur Bopfinger Bier ausgeschenkt werden dürfe. Ebenfalls muss der Zeltbetreiber jedem der vier Wirte eine genau festgelegte Abfindung zahlen. Sollte einer der Wirte oder ein Brauereibesitzer im Bereich des Messegeländes selbst Bier ausschenken, so verliert er seinen Anspruch auf diese Entschädigungsleistung.

Bier kam zum Teil aus Stuttgart

Diese Regelung sollte dauerhaft sein und hatte bis 1963 Bestand. Doch schon 1959 scherten die ersten aus und in einem zweiten Zelt wurde Bier ausgeschenkt. Daraufhin wurden am 2. Juni 1960 wichtige Beschlüsse für die Ipfmess gefasst. Neben der Bekräftigung, dass Wirte, die auf eigene Rechnung ausschenken, von der Abfindung ausgeschlossen werden, wurde auch entschieden, dass das Messegelände vorerst nicht erweitert wird. Damit sollte ein zweites Zelt verhindert werden.

1960 verstarb der „Hechtwirt“ und der Käufer, die einstige Brauerei „Wulle“ aus Stuttgart, die inzwischen zu Dinkelacker gehört, lieferte stattdessen anteilig das Bier. Und so kam es, dass in den 60er-Jahren im Festzelt erstmals für einen Tag auswärtiges Bier auf der Mess ausgeschenkt wurde – ein erster Schritt zur Duldung auswärtigen Bieres. 1973 stellte die Brauerei Illenberger (später Schwind) den Braubetrieb ein, die Kronenbrauerei folgte 1981/1982. Somit endete erstmals die Ära des Bopfinger Bieres.

Bopfinger Bier aus Oberdorf

Erst 1992 wurde in Bopfingen oder besser gesagt Oberdorf wieder Bier gebraut. Mit dem naturtrüben Deutschhof-Bier versuchten Reinhard Schwind und seine Söhne Conrad und Christoph in der ehemaligen Brauerei Illenberger die Tradition wieder zu beleben. Ausgeschenkt wurde es im eigenen Bierzelt, dass Reinhard Schwind von 1973 bis 2003 auf Oberdorfer Gemarkung betrieb.

2004 endete auch diese Ära. Aus dem ehemaligen „Schwind-Zelt“ wurde das Bierzelt „Zum Senz“. Ausgeschenkt wurde Hacker-Pschorr-Bier. Im Festzelt „Schaller“ wurde nach dem Ende der Kronenbrauerei im Festzelt zuerst Plochinger-Bier ausgeschenkt, ehe man zum Fürstlichen Brauhaus Wallerstein wechselte. Seit dem 200-jährigen Jubiläum im Jahr 2011 genießen die Besucher im Festzelt „Zum Senz“ das speziell für die Ipfmess gebraute Festbier des Fürstlichen Brauhauses.