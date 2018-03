Bezirksnotar Hägele geht, Notarin Hafner kommt

Mit der Notariatsreform gibt es seit Jahresbeginn keine Amtsnotare mehr in Baden-Württemberg – so auch in Bopfingen. Gerhard Hägele, der dieses Amt seit 2004 bekleidet hatte, ist jetzt feierlich verabschiedet worden. Gleichzeitig begrüßte Bopfingen die private Notarin Marina Hafner, die seit Januar hier tätig ist.

Als den „Letzten seiner Art“ bezeichnete Bürgermeister Gunter Bühler bei einer Feierstunde im Rathaus Gerhard Hägele. Der 59-jährige Aalener wechselt nun in die Betreuungs- und Nachlassabteilung am Amtsgericht seiner Heimatstadt. Hägele hatte eine Ausbildung zum Notar in Aalen und Stuttgart absolviert und war unter anderem in Langenburg tätig, ehe er ab 2004 als Amtsnotar für Bopfingen, Kirchheim und Riesbürg zuständig war.

Bopfingen, wo er nach eigener Aussage rund 1000 Dokumente im Jahr beurkundet hat, wird ihm fehlen: „Ich habe hier immer Unterstützung bekommen, die Leute sind bodenständig und haben ein Interesse, die Dinge pragmatisch abzuwickeln“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Schwierig ist es nur während der Ipfmesse, da hat keiner Zeit.“ Das große Bopfinger Volksfest wird er sicher auch in Zukunft besuchen.

Bürgermeister Gunter Bühler erinnerte an die lange Geschichte des Notarwesens in Bopfingen während der Reichsstadtzeit und als Sitz eines königlich-württembergischen Unteramts mit 1826 eröffnetem Bezirksnotariat. Auch seine Bürgermeisterkollegen Willi Feige aus Kirchheim, Nikolaus Ebert aus Unterschneidheim sowie Utzmemmingens Ortsvorsteherin Gabriele Hala für die Gemeinde Riesbürg wohnten der Verabschiedung bei.

Dass der Weg zum Notariat für die Bopfinger dennoch nicht weiter wird, ist auch der Unterstützung des früheren SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Maier zu verdanken, wie Bühler ausführte: Ursprünglich seien nur Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen als Sitze privater Notariate vorgesehen gewesen.Umso erfreulicher, dass sich mit Marina Hafner eine private Notarin um die Niederlassung in Bopfingen beworben habe. Bühler wünschte ihr gute Geschäfte und zeigte sich zuversichtlich, dass der Zulauf aus dem östlichen Ostalbkreis groß sein werde: „Momentan geht noch alles nach Nördlingen, um Kaufverträge zu machen“, so Bühler. Das könne sich nun ändern.

Marina Hafner stammt aus Elchingen auf dem Härtsfeld. Die 32-Jährige war nach ihrem Studium als Notarvertreterin in Winnenden, Giengen, Crailsheim, Lauchheim und Bopfingen tätig. Mit ihren fünf Mitarbeiterinnen belegt sie derzeit noch die Räume im ehemaligen Bezirksnotariat im Bahnhofweg 12. Wenn der neue Ipf-Treff 2019 fertiggestellt ist, will sie dorthin umziehen.