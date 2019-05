Betriebsunfall: Mann verliert vier Finger

In einem Industriebetrieb in Nördlingen hat sich am Donnerstagmorgen ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 27-Jähriger hat vier Finger der rechten Hand verloren.

In der Industriestraße ereignete sich ein Arbeitsunfall. Beim Reinigen einer Querschneidemaschine schlug ein offensichtlich nicht gesichertes Schlagmesser fallbeilartig nach unten. Hierbei wurden einem 27-Jährigen, der sich mit beiden Händen in diesem Bereich befand, vier Finger der rechten Hand fast vollständig abgetrennt.

Der Arbeiter wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Tübingen verlegt.