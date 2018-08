Betrüger nehmen 89-Jähriger über 900 Euro ab

Eine 89-Jährige ist in Nördlingen das Opfer von Betrügern geworden. Die beiden Täter suchten die Rentnerin am Montag in ihrem Wohnhaus in der Herrengasse in Nördlingen auf. Hier gaugelten sie ihr vor, dass das Dach ihres Wohnhauses undicht sei. Hierbei versprühte einer der Täter, in einem unbeobachteten Moment, offensichtlich eine Flüssigkeit auf den Boden und an die Wand des Hauses, um so einen Wassereinbruch zu simulieren. Die beiden Täter boten der Rentnerin an, den Schaden sofort zu reparieren. Die Reparatur wurde um die 1300 Euro kosten. Die Rentnerin händigte daraufhin den beiden Tätern eine Anzahlung von 950 Euro aus. Die Täter erklärten der Frau dann, dass sie mit dem Geld Material kaufen würden. Die beiden Täter kamen jedoch nie mehr zurück. Die Polizei Nördlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.