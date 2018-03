Besucherrekord in Kerkingen

Kerkingen - Er wächst und wächst und wächst. Der Umzug in Kerkingen entwickelt sich immer mehr zu einem Besuchermagneten. Am Samstag dürften gut und gerne 10 000 Zuschauer das farbenfohe Spektakel verfolgt haben. 51 Gruppen und Motivwagen zogen in einem kilometerlangen Troß durch Kerkingen.

Die Organisatoren des Kerkinger Umzugs waren am Samstag förmlich überwältigt und sprachen „von einem noch nie dagewesenen Besucherandrang“. Das dürfte zutreffend sein. Gut und gerne 10 000 Besucher aus dem gesamten Ostalbkreis – teilweise in Reisebusse – waren am Samstag in den kleinen Bopfinger Teilort gereist, um das bunte Treiben live zu erleben.

Neben dem großen Besucherinteresse hat sich auch die Teilnehmerzahl der vielen Gruppen und Fastnachtszünfte aus der Region nochmal gesteigert. Weit über 2500 Aktive machten beim Umzug mit und feierten mit den Menschen am Straßenrand. Selbst die eiskalten Temperaturen und der graue Himmel über Kerkingen konnte der guten Stimmung nichts anhaben.

Nachdem irgendwann auch der letzte Wagen und die letzte Gruppe am jubelnden närrischen Volk vorbeidefiliert war, ging es schnurstracks ins große Faschingszelt – zum weiterfeiern. Die Kerkinger Faschingszunft RuHaZu erwies sich dabei als vorbildlicher Gastgeber und bewirtete die zahlreichen Besucher aufs Beste.

Vorbildlich war übrigens auch das Verhalten der vielen Gäste. Die Organisatoren freuten sich über ein friedliches Faschingsfest, bei dem der Spaß im Vordergrund stand.

Mehr Bilder und ein Video gibt es online unter schwaebische.de/fasching-kerkingen2018

Das Prinzenpaar aus Essingen. (Foto: Bauch) Gut gelaunte Knackis auf der Flucht. (Foto: Bauch) Blasmusik beim Umzug darf nicht fehlen. (Foto: Martin Bauch) Es gibt auch böse Masken zu sehen. (Foto: Martin Bauch) Da freut sich jemand. (Foto: Martin Bauch) Das Moderatorenteam heizt ein. (Foto: Martin Bauch) Der Sechtagott ist in seinem Element. (Foto: Martin Bauch) Und die Wikinger sind los. (Foto: Martin Bauch) Ein Bonbon von der Hex. (Foto: Martin Bauch) Die Straßen sind gefüllt mit Narren. (Foto: Martin Bauch) Die Straßen sind gefüllt mit Narren. (Foto: Martin Bauch) Die Straßen sind gefüllt mit Narren. (Foto: Martin Bauch) Die Straßen sind gefüllt mit Narren. (Foto: Martin Bauch) Narren lächeln von den Motivwagen. (Foto: Martin Bauch) Auch das Makottchen darf bei der Garde nicht fehlen. (Foto: Martin Bauch) Hoch das Bein bei der kleinen Garde (Foto: Martin Bauch) Hübsche Nymphen sind unterwegs. (Foto: Martin Bauch) Lutscher gefällig? (Foto: Martin Bauch) Auch die Hexen dürfen nicht fehlen. (Foto: Martin Bauch) Maskenträger aus Essingen feiern mit. (Foto: Martin Bauch) Minni Mäuse gruppieren sich für ein Bild. (Foto: Martin Bauch) Danach gehts munter weiter. (Foto: Martin Bauch) Pink Ladys on Tour. (Foto: Martin Bauch) Bunte Blumenkinder verbreiten gute Laune. (Foto: Martin Bauch) 1 von 1

