Der Name bleibt, das Personal auch, die Speisekarte sowieso: Das Lukullum an der Ecke Friedrich-/Olgastraße wird zwar abgerissen. Herzstück des neuen Hotels, das an derselben Stelle entsteht, soll jedoch ein Restaurant mit dem gleichen Konzept sein. „Reinkommen und wohlfühlen, lautet auch in Zukunft die Devise für unsere Gäste“, versichert Bauherr und Betreiber Alexander Stadler. Baubeginn ist frühestens im Frühjahr 2020, jetzt steht die Feinplanung an.