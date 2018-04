Zwei Pappeln zieren das Wappen von Benzenzimmern. Jetzt hat der Ort auch einen Baumlehrpfad. Fast 100 Besucher sind zur Eröffnung bei den Rieser Kulturtagen gekommen.

Für Bürgermeister Willi Feige ist der Baumlehrpfad eine Ergänzung zum Biberweg. Durch die Natur sei der Baumlehrpfad einem ständigen Wandel unterworfen und werde sich dadurch weiterentwickeln.

Auch Christiane Karger vom Landwirtschaftsamt fand eswichtig, Wissen zu erhalten und weiter zugeben. „Nur was ich kenne, erkenne ich. Und was ich erkenne, schätze ich“, spielte sie darauf an, dass immer weniger Bäume erkennen können. Baumlehrpfade sollen dem entgegen wirken. Respekt zollte sie allen ehrenamtlichen Helfern, die sich an der Anlage des Pfades beteiligt hatten.

Was hier in Benzenzimmern geschaffen wurde, verdiene allergrößten Respekt, sagte Edwin Michler von den Rieser Kulturtagen. Ortsvorsteherin Ilse Weber war einfach nur glücklich und strahlte mit der Sonne um die Wette: „Wie schon beim Biberweg haben wir mit wenig finanziellen Mitteln, dafür mit viel Herzblut etwas Tolles geschaffen.“

Seit Weihnachten haben die Beteiligten im Internet recherchiert, Informationstafeln mit historischen Bildern gestaltet, Bäume klassifiziert und Schilder aufgehängt. Um mit der Zeit zu gehen, wurden die Informationstafeln mit einem QR-Code bestückt. „So können sich die Besucher noch weitere Informationen über die Bäume aus dem Internet holen.“ Aktuell sind 24 Bäume beschildert. Es sollen noch mehr werden.

Bei der ersten Führung mit Christiane Karger erfuhren die Besucher viele Details. Im Anschluss wurden am Rande des Dorfweihers bei kühlen Getränken und kleinen Leckereinen bereits neue Pläne geschmiedet. So könne man sich in Benzenzimmern durchaus vorstellen, den Biberweg und den Baumlehrpfad durch einen Planetenweg oder Kräuterpfad zu ergänzen.