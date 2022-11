Benefizkonzert mit dem Neuen Kammerchor Heidenheim

Die Präsidentin des Lions Clubs Ostalb-Ipf, Martina Stark, lädt am Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, zum „Jubiläumskonzert“ mit dem Neuen Kammerchor Heidenheim in die evangelische Stadtkirche Sankt Blasius herzlich ein. Für die Präsidentin ist das Benefizkonzert im 25. Jahr des Bestehens des Lions Clubs Ostalb-Ipf ein besonderes Highlight. Es sind 60 Choristinnen und Choristen, im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, die sich der Chormusik verschrieben haben. Einstmals als vorweihnachtliches Konzert etabliert, ist es zum festen Bestandteil des „Weihnachtlichen Kulturprogramms“ im Rahmen des Bopfinger Nikolausmarkts geworden.

Im „Jubiläumsjahr“ ist es gelungen, für das Benefizkonzert im Advent, den „Neuen Kammerchor“ zu engagieren, ein aus der Region international angesehenes Ensemble, das selbst schwierigste Chorliteratur brillant beherrscht. Mit dem Wohltätigkeitskonzert will die Präsidentin Martina Stark „Menschen in Not“ helfen, und insbesondere die Waisen-, Kinder- und Jugendprojekte im In- und Ausland mit Spenden unterstützen. Liebhaber der Chormusik erwartet mit dem diesjährigen Klassiker ein hochwertiges Klangerlebnis der besonderen Art, das die Vorfreude auf den Advent und das Weihnachtsfest in die Herzen der Zuhörer zaubert.

Gründer und Leiter des Chors ist der Musikpädagoge Thomas Kammel, der es versteht, seine jungen Leute mit Literatur aus verschiedenen Genres nicht nur zu begeistern, sondern auch anzuspornen für die jedes Jahr fälligen internationalen Wettbewerbe. Die beachtliche Liste der ersungenen Preise und Medaillen ist lang und sprechen für sich: Mit großen Erfolgen kehrten sie mit Gold dekoriert von ihren Weltreisen nach Europa, Amerika, Südafrika und zuletzt Brasilien zurück. Allein viermal in Folge wurde der erste Chorpreis Deutsche Sprache des Landes Baden-Württemberg gewonnen.

Der Erlös aus dem Wohltätigkeitskonzert kommt Waisenkinder und Aktionen zugute, die Menschen in Not helfen, und Chancen und Perspektiven für ein besseres Leben eröffnen.

Die Sängerinnen und Sänger nehmen die Konzertbesucher mit auf eine klangliche Reise durch den Advent, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest weckt. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzerts bitten die Lions um eine Spende für die vielseitigen Hilfsaktionen.