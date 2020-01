Bein vom Wagenheber gequetscht

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagvormittag in der Werkstatt eines Autohauses mittelschwer verletzt worden. Während der Mann mit der Erneuerung der Bremsen an einem Lastwagen beschäftigt war, machte sich dieser selbstständig, kam ins Rollen, wodurch der hydraulische Wagenheber umkippte. Hierbei quetschte es das Bein des Mechatronikers zwischen dem Wagenheber und der Grubentreppe ein. Der Verunglückte zog sich einen offenen Bruch im Knöchel zu und kam in ärztliche Behandlung. Eine Fremdeinwirkung konnten die ermittelnden Polizisten vor Ort ausschließen.