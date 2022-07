Bein gerät in Walze - Landwirt schwer verletzt

Mönchsdeggingen (ij) - Ein 73-Jähriger ist am Samstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mönchsdeggingen schwer verletzt worden. Der 66-jährige Bruder des Mannes fand den Landwirt im Futtersilo. Wie die Polizei mitteilt, muss der genaue Unfallhergang noch ermittelt werden. Vermutlich überfuhr der Mann beim Futterabfräsen eine Mistgabel, die sich dann in der Walze verfing und diese blockierte. Daraufhin versuchte er die Mistgabel aus der Walze zu entfernen, wobei ein Bein in die nicht abgeschaltete Walze geriet und zerquetscht wurde. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Mann zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.