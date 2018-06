Beim Rutenfest wird Tradition lebendig

Die Ipfmesse ist zwar das bekannteste Fest der ehemaligen Reichsstadt Bopfingen. Die Tradition des Rutenfestes geht jedoch noch weiter zurück als die der Ipfmesse, die erstmals im Jahre 1811 begangen wurde. Das Rutenfest wurde nämlich schon beinahe 200 Jahre früher, im Jahr 1614, erstmals urkundlich erwähnt.

Im süddeutschen Raum gibt es mehrere Rutenfeste. So werden zum Beispiel noch in Ravensburg und in Landsberg am Lech Rutenfeste gefeiert. Von diesen drei Festen kann Bopfingen auf die älteste Tradition zurückblicken; das Bopfinger Rutenfest wurde 1614 zum ersten Mal erwähnt. Der erste Beleg für das Ravensburger Fest stammt aus dem Jahr 1645 und das sogenannte Ruethenfest in Landsberg ist erstmals im Jahr 1751 nachweisbar.

Festzug geht wohl auf Schulprüfungen zurück

Das Bopfinger Rutenfest geht darauf zurück, dass die Schulkinder jedes Frühjahr zu den Ferien ins Rathaus zogen. Es gibt die Vermutung, dass der Name Rutenfest so zu erklären ist, dass bei dieser Gelegenheit auch die Ruten geschnitten wurden, mit denen die Lehrer die Kinder züchtigten.

Auch wenn heute keine Ruten mehr benötigt werden – aus dem Zug der Kinder hat sich der traditionelle Festzug entwickelt, der sich auch heute durch die Bopfinger Innenstadt winden wird.

Der Zug stellt sich am Samstag um 13.15 Uhr in der Bachgasse und der Schmiedgasse auf und zieht dann um 13.30 über die Hauptstraße und die Hintere Pfarrgasse zum Stadtgarten. Traditionell geht der Fahnenträger der Rutenfestfahne voran, gefolgt von den Rutentrommlerinnen und - trommlern und den Fahnenschwingerinnen. Die Trommeln und die Fahnen wurden bereits vor einigen Tagen im Ostalbgymnasium an die Schülerinnen und Schüler übergeben.

Danach marschieren die Kindergärten, die Stadtkapelle, die Grundschule, der Fanfarenzug Alt-Württemberg Bopfingen, die Kinder der Werkrealschule, der Stauferschule und der Realschule, der Musikverein Aufhausen, der Rutenbaum soie die Kinder des Ostalbgymnasiums. Ab dem Marktplatz schließen sich der Bürgermeister und der Gemeinderat dem Festzug an sowie die Musikkapelle Baldern und die Bürger.

Am Stadtgarten wird der Zug gegen 14 Uhr erwartet. Nach einem gemeinsamen Lied folgt ein Grußwort des Bürgermeisters Gunter Bühler. Danach kommen der Start der blau-roten Luftballone, die Vorführungen mit den Spielen der Kindergärten sowie der Rutenlauf. Für die Bewirtung sorgen der TV Bopfingen und die Kolpingsfamilie.