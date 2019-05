Das Kinderdorffest des Kinderdorfs Sankt Josef in Unterriffingen stand unter dem Motto „Zeit“. Mit verschiedenen Spiel- und Informationsständen, Zeittafeln, offenen Türen und dem Musical „Keine Zeit“ setzten sich die einzelnen Wohngruppen mit dem Begriff intensiv auseinander.

Auf neun Zeittafeln waren die Dekaden seit der Eröffnung des Kindergartens und der Nähschule am 27. Mai 1934 abgebildet. Sie zeigten die harten Anfangsjahre, Kriegsjahre, in denen die Schwestern unermüdlich mit ihrem Leiterwagen um Sach- und Lebensmittelspenden gebeten haben. Vom ersten dorfeigenen Fahrrad, dem ersten eigenen Bus bis hin zur Gegenwart mit Naturspielplatz und Reithalle ließ sich die Entwicklung nachvollziehen.

Musical als Höhepunkt

An den Ständen der Wohngruppen gab es Spiele aus dem jeweiligen Jahrzehnt. Und so begaben sich die Besucher, darunter auch viele Riffinger, auf eine ganze Reise der Erinnerungen. Das Kinderdorf ist nicht mehr aus dem „Riffinger“ Leben wegzudenken. So war es fast logisch, dass der Höhepunkt des Festes, die Uraufführung des Musicals „Keine Zeit“, in Unterriffingen und Bopfingen spielt.

Geschrieben hat es Catrin Hilbert, die durch „einen glücklichen Zufall“, wie sie es selbst nennt, mit dem Kinderdorf in Kontakt kam. Und so fanden sich im Januar schauspielbegeisterte Kinder zusammen, um die Idee, am Kinderdorffest ein Musical aufzuführen, umzusetzen. „Das war eine tolle Zeit“, erinnert sich Hilbert, die von Nadja Hager unterstützt wurde, an die Proben.

Mit einer unbekümmerten Spiel- und Lebensfreude wurde gesungen und getanzt und das heikle Thema soziale Vereinsamung kritisch aufgearbeitet. Man merkte den Darstellern an, dass sie sich selbst mit diesem Thema auseinander setzen, da sie vielleicht durch soziale Medien weniger soziale Kontakte haben oder sich die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit vermischen. Dementsprechend engagiert gingen alle Darsteller zu Werke und begeisterten ihr Publikum, das die Leistung mit Applaus belohnte.

Letzter Programmpunkt eines besonderen Kinderdorffestes war das Fußballspiel zwischen Betreuern und Kindern. Nach der derben Niederlage des Vorjahrs wollten die Betreuer den Pokal zurückgewinnen. Obwohl der Torwart der Kinder sein Team mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ mit 1:0 in Führung brachte, mussten sie sich nach einem dramatischen Spiel mit 4:2 geschlagen geben.