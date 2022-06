20-Jähriger stürzt bei Flucht in Baugrube und ertrinkt beinahe

Ein Polizist hat einen 20-Jährigen am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle vor dem Ertrinken gerettet. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Demnach wollte eine Streife einen 20-Jährigen kontrollieren, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen ist.

Eine Polizeistreife wollte am Montagabend gegen 23.50 Uhr einen Kleinkraftradfahrer, der von Baldingen in Richtung Tierheim fuhr, kontrollieren. Der Fahrer ignorierte allerdings sämtliche Anhalteversuche der Beamten. An einem Bahnübergang stürzte der 20-Jährige beim Abbiegen, stieg aber sofort wieder auf und versuchte seine Flucht über Feldwege und Wiesen in Richtung Ehringen fortzusetzen.

Als der junge Mann plötzlich spurlos verschwunden war, wunderten sich die Polizisten zunächst, fanden diesen dann aber laut Bericht in einer Bauwassergrube. Der 20-Jährige drohte darin zu ertrinken, soll bereits nach Luft geröchelt haben und wirkte panisch.

Polizist springt in Wasserloch

Einer der Polizisten zögerte nicht lange, sprang in das etwa 1,80 Meter tiefe Wasserloch und rettete den jungen Mann vor dem Ertrinken. Der 20-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion gebracht, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der 20-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. Bei der Anzeigenbearbeitung klagte er über Schmerzen im Knöchel, die ärztlich versorgt wurden.