Bei den Burgnarren geht’s am Gumpendonnerstag rund

Dieses Jahr geben die Burgnarren Schloßberg-Flochberg richtig Gas. Sie haben mit Ikke Hüftgold einen echten Mallorca-Star zum Gumpendonnerstagsball nach Schloßberg in die Stauferhalle geholt.

Aber auch die anderen Gäste des traditionellen Weiberballs am Gumpendonnerstag, Schloßbergs Ortsvorsteher Albert Kratzel alias „Bert“ und eine Men-Strip-Show werden dafür sorgen, dass die Bopfinger Faschingshochburg wieder „great again“ wird, wie es auf einem Plakat zum 1. Mai zu lesen war.

„Der Gumpendonnerstag ist für uns immer der Startschuss für die ganz heiße Phase des Faschings. Und dieses Jahr wird’s noch heißer“, freut sich Pressewart und Elferrat Thomas Schönmetz schon auf den Faschingsendspurt. „Rathaussturm, der Hexentanz am Wasen, dann der Weiberball – das artet jedes Mal schon fast in Stress aus. Dann kommt am Samstag unsere Prunksitzung, Sonntag der Kinderball und Montag der Rosenmontagsumzug mit anschließendem Rosenmontagsball – da freut man sich dann irgendwann auch auf das heimatliche Bett oder einfach nur darauf die Füße vor dem Fernseher hochzulegen“, fügt er grinsend hinzu.

Aber wie kommen die Schloßberger an Ikke Hüftgold? Den Kontakt hat Tanja Spörl hergestellt, eine der Trainerinnen, die den Party Sänger aus Limburg persönlich kennt. „Sie kam auf die Idee und hat einfach nachgefragt. Er fand’s gut, wir auch und schon war das Ding gegessen“, sagt Thomas Schönmetz.

Der Eintritt kostet 6 Euro.