Ganz ohne Fake News, dafür mit viel guter Laune, haben die Burgnarren Schloßberg-Flochberg ihren Burgnarrenball gefeiert. Ein besseres Motto als „We made Fasching great again“ hätten die Burgnarren um ihren neuen Präsidenten Andy Kaufmann nicht finden können. Auch dieses Jahr sind die Gäste bis weit nach Mitternacht mit einem Programm der Extraklasse verwöhnt worden.

So durften sich die Besucher über begeisternde Show- und Gardetänze, das Tanzmariechen, einen eleganten Prinzentanz, ein begnadetes Männerballett und dem akrobatischen Maskentanz der Hexen und Teufel freuen. Getreu dem Motto „We made Fasching great again“ waren mit der Lauinger Formation Tanztreu die mehrfachen Schwäbischen, Bayerischen, Deutschen und Europameister im Schautanz mit Hebefiguren zu Gast. Dazu reiste die befreundete Faschingsgesellschaft „Laudonia“ Lauingen auch dieses Jahr wieder mit ihrem gesamten Hofstaat samt Showtanzgruppe an. Der Klassiker des Schautanzes. Zudem sorgten die „Nuilermer Loimasiadr“ und der Fanfarenzug Essingen mit ihren mitreißenden Auftritten für beste Stimmung in der Stauferhalle.

Nach dem Einmarsch des Hofstaates, angeführt von den Hofnarren und den Rotkehlchen, eröffneten Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Linda II., und Prinz Ralf II. mit ihrem Prinzentanz das Programm. Es folgte der fetzige Gardetanz der Rotkehlchen, die wie auch die Burgfinken und die Prinzengarde mit faszinierenden Schrittkombinationen, überraschenden Figuren, Akrobatik und Synchronität überzeugten. Angesichts dieser Leistungen müssen sich die Burgnarren keine Sorgen um ihren Gardenachwuchs machen. Aber auch die gezeigten Showtänze hatten es in sich. Allen voran die Cheerleaders der kleinen Tanzgruppe. Mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit tanzten sie sich mit ihrem knuffigen Auftritt in die Herzen der Zuschauer. „Born to be wild“ lautete das Motto des gemeinsamen Showtanzes der Rotkehlchen und Burgfinken. Ein Motto, dass sie mit akrobatischen Hebefiguren perfekt umsetzten.

Tosender Applaus für Tanzmariechen Jessica Thum

Das ewig junge Duell zwischen den Cowboys und Indianern wurde im Showtanz der Prinzengarde dargestellt. Dazwischen wirbelte Tanzmariechen Jessica über die Bühne. In ihrer Show, gespickt mit Salti, Flic-Flacs, Bogengängen und eindrucksvolle Sprüngen, schien sie alle physikalischen Gesetze außer Kraft zu setzen und bekam zu Recht tosenden Applaus. Testosteron statt graziler Bewegungen hieß es beim Auftritt des Männerballetts, das in Baywatch-Manier die weiblichen Zuschauer begeisterte. Akrobatische Hebefiguren, tolle Choreographie, Zottelfell oder wehende Gewänderwaren die Markenzeichen des Maskentanzes, der von den Hexen, Teufeln und Schlüsselfräulein alles abverlangte. Im Anschluss an das Programm wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.