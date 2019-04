Das neue Baugebiet „Gemeines Feld“ in Oberdorf lässt noch auf sich warten. Der Grund sind personelle Engpässe in der Stadtverwaltung von Bopfingen. Der erste Beigeordnete der Stadt, Andreas Rief, will das Projekt aber priorisieren und vorantreiben.

Das „Gemeine Feld“ ist seit vielen Jahren wieder das erste große Baugebiet in Oberdorf. Bislang hat der Bopfinger Teilort versucht, leer stehende innerörtliche Flächen zu erschließen und zu bebauen. Zur Zeit sind hier aber keine Flächen vorhanden.

Beginn der Erschließung war bereits für 2018 geplant

Das neue Baugebiet steht schon seit einigen Jahren auf der Wunschliste des Ortschaftsrates. Ortsvorsteher Martin Stempfle sieht ein neues Baugebiet als wichtigen Baustein, um Bopfingen als Wohnort für junge Familien attraktiver zu machen. Davor sind mehrere Anläufe des Ortschaftsrates und der Stadtverwaltung, ein geeignetes Baugebiet in Oberdorf zu finden und zu erschließen, am Landschaftsschutz gescheitert. Der Bebauungsplan „Gemeines Feld“ ist entsprechend angepasst worden, um den Anforderungen an den Landschaftsschutz zu genügen.

Noch vor den Sommerferien 2018 hat der Gemeinderat Bopfingen dem Aufstellungsbeschluss und dem Beschluss über die Form der Öffentlichkeitsbeteiligung zugestimmt. Geplant war, dass noch 2018 mit der Erschließung des neuen Baugebietes begonnen wird. Dies hat sich nun aufgrund personeller Engpässe in der Verwaltung verzögert. „Wir wissen, dass das für Oberdorf eine sehr unbefriedigende Situation ist. Wir behandeln dieses Projekt in der Verwaltung aber nun mit höchster Priorität. Wir wollen möglichst bald zu einem antragsfähigen Satzungsbeschluss kommen“, sagt der erste Beigeordnete der Stadt Bopfingen, Andreas Rief. Aktuell befinde man sich laut Rief in der Abarbeitung der vielen Stellungnahmen der sonstigen Träger der öffentlichen Belange. Bis Mai will man damit fertig sein und in die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen einsteigen. In Juni oder Juli, so hofft man, werde das Erschließungsvorhaben in seine Endphase gehen.