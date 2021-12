Bayerisches Eisenbahnmusuem stellt neue Exponate vor

Am Dreikönigstag, 6. Januar, lädt der Verein Bayerischen Eisenbahnmuseum zusammen mit dem Modelleisenbahnclub (MEC) Nördlingen zur Modellbahnschau ins Nördlinger Eisenbahnmuseum ein. An diesem Tag können die Besucher von 10 bis 17 Uhr nicht nur das Eisenbahnmuseum, sondern auch die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen besichtigen.

Bei dem Sonderöffnungstag können die Besucher die Faszination der Eisenbahn aus Zeiten, als der Bahnbetrieb noch vielfältig war, erleben. Kinder kennen das nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern, in Nördlingen können sie alles aus nächster Nähe kennen lernen.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum stellt zum ersten Mal seine neuen Dampflokomotiven, die 38 3199 (Baujahr 1921) und 80 014 (Baujahr 1928), vor. Die Lokomotiven kamen im November und Dezember nach Nördlingen. Außerdem kann der Besucher die Fahrzeugsammlung des Museums besichtigen und an einer fachkundigen Führung für Erwachsene und Kinder teilnehmen. Modelleisenbahnfans können die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen an diesen Tagen kostenlos besichtigen.

Coronabedingt sind bei einem Museumsbesuch die folgenden Regeln einzuhalten: Eintritt nur mit 2G, die Datenerfassung zur Kontaktdatenverfolgung erfolgt durch die Mitarbeiter vor Ort an der Kasse. In den Räumen des Bahnbetriebswerks müssen FFP2-Masken getragen werden. Im Freigelände nicht. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Menschen mit einer aktuellen Symptomatik dürfen das Museum nicht besuchen.

Im Nahbereich des Museums gibt es keine Parkmöglichkeit. Es wird geraten, im Parkhaus (P6) beim Bahnhof zu parken. Über die Fußgängerbrücke „Höhnbrücke“ ist das Bayerische Eisenbahnmuseum in gut zehn Minuten fußläufig zu erreichen.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum wurde 1969 in München gegründet und besitzt die größte private Sammlung historischer Eisenbahnfahrzeuge in Süddeutschland. Über 250 Exponate geben einen repräsentativen Querschnitt durch die Geschichte und die Entwicklung der Eisenbahn.

Das Museum präsentiert den Besuchern seine Sammlungen seit 1985 im ehemaligen DB-Bahnbetriebswerk in Nördlingen, um die Fahrzeuge in realistischer und passender Umgebung zu zeigen. Durch neun Dampflokomotiven, zehn elektrische Loks und fünfzehn Dieseltriebfahrzeuge, die betriebsfähig sind, kann das eindrucksvolle Erlebnis des Eisenbahnbetriebes vergangener Zeiten in seinen unterschiedlichsten Varianten vermittelt werden. Ausgesuchte Fahrzeuge werden an diesen Tagen im Betrieb vorgeführt.

Der Verein hat aktuell gut 550 Mitglieder, von denen etwa 80 in ehrenamtlicher Tätigkeit alle Arbeiten und Leistungen im Museum erbringen. Mit dem stetig betriebenen Ausbau werden weitere wertvolle Exponate für die interessierte Nachwelt gesichert, aktueller Schwerpunkt sind Fahrzeuge aus den 1930er- bis 1980er-Jahren.