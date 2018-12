Monika Baumgartner, eine der bekanntesten deutschen Fernsehdarstellerinnen, präsentiert die Bergweihnacht, ein besinnliches Weihnachtskonzert mit Monika Baumgartners schönsten Weihnachtsgeschichten am Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen und am Donnerstag, 20. Dezember, ebenfalls um 19.30 Uhr im Neubau-Saal in Schwäbisch Hall. Begleitet wird sie von den Tegernseer Alphornbläsern, der Familienmusik Servi aus Freising sowie dem Münchner Tenor Sandro Schmalzl.

Monika Baumgartner ist vielen als Elisabeth Gruber aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor" bekannt. Monika Baumgartner tritt regelmäßig in zahlreichen, bayerisch gefärbten Fernsehserien auf. Sie hatte Rollen in „Unsere schönsten Jahre“, „Zur Freiheit“, „Polizeiinspektion 1“, „Der Millionenbauer“, „München 7“, „Meister Eder und sein Pumuckl“, „Tatort“, „Die Rosenheim-Cops“, „Der Alte“, „SOKO 5113“, „Derrick“, „Der ganz normale Wahnsinn“, „Der Bulle von Tölz“, im „Komödienstadel“ und „Monaco 110“.

Die Familienmusik Servi aus Freising besteht aus vier Familienmitgliedern. Die Eltern Gertraud und Klaus spielen Gitarre, Maultrommel und Harfe. Die beiden Söhne Johannes und Leonhard begeistern bei der Steirischen Harmonika, Kontrabass, Flügelhorn, Piccolo-Trompete und Bariton. Die Künstler kennt man aus Rundfunk- und Fernsehsendungen wie etwa den „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" vom Bayerischen Fernsehen und sind Träger des Kulturförderpreis des Landkreises Freising.

Die Tegernseer Alphornbläser gibt es seit über 30 Jahren. In dieser Besetzung treten sie seit vielen Jahren auf. Sie sind bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Das Quartett trat u.a. in der Fernsehsendung „Melodien der Berge" auf.

Der Münchner Tenor Sandro Schmalzl glänzte schon als Kind bei den Münchner Chorbuben mit vielen internationalen Auftritten. An der Seite von Carolin Reiber ist Sandro Schmalzl bei „Weihnachten mit Carolin Reiber" im Bayerischen Fernsehen aufgetreten. Als Tenorsolist ist er regelmäßig in Opernaufführungen, Konzerten und Oratorien zu hören, etwa als Evangelist des Weihnachtsoratoriums oder der Johannes Passion von Johann Sebastian Bach sowie als Schwan in der „Carmina Burana“ von Carl Orff. Derzeit hat Sandro Schmalzl auch ein Engagement in „Die Räuber" am Münchner Residenztheater.