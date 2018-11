Bauarbeiter stürzt von Gerüst

Am gestrigen Spätnachmittag, gegen 17 Uhr, montierte ein 42jähriger Bauarbeiter an der Baustelle des ehemaligen BayWa-Geländes in der Adamstraße in Nördlingen an einer Querstrebe eines Gerüstes eine Absturzsicherung.

Hierbei stürzte er infolge Unachtsamkeit aus einer Höhe von 4,50 Meter ab und schlug auf einer betonierten Bodenplatte auf. Der 42-jährige Bauarbeiter hatte Glück im Unglück. Er zog sich nur diverse Prellungen zu und wurde diesbezüglich in das Stiftungskrankenhaus nach Nördlingen verbracht.