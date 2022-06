Der Fahrgastbeirat OstalbMobil möchte die Fahrgäste auf die geplanten Bauarbeiten auf der Riesbahn zwischen Aalen bis Donauwörth hinweisen.

Vom 9. bis 30. Juli und vom 11. August bis 13. November ist die Strecke zwischen Donauwörth und Harburg/Nördlingen gesperrt. Es fährt ein Schienenersatzverkehr.

Vom 31. Juli ab 4.30 Uhr bis 11. August, 6.15 Uhr, gibt es einen Schienenersatzverkehr von Donauwörth bis Nördlingen/Aalener Hauptbahnhof in beide Richtungen. Die Riesbahn ist in den angegebenen Zeiten ganztägig und in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrgastbeirat bittet darauf zu achten, dass sich die Fahrzeiten dadurch verlängern. Genaue Infos über Bauarbeiten auf den deutschen Bahnlinien können Sie erfahren unter: https://bauinfos.deutschebahn.com/ fahrplanaenderungen

Im Fahrgastbeirat OstalbMobil engagieren sich Ehrenamtliche, um den Öffentlichen Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) immer weiter zu verbessern und den Fahrgästen ein Sprachrohr zu geben. Für Fragen, Kritik und Anregungen kann man sich an die Sprecherin Ingrid Gottstein wenden. Kontaktdaten: 0173 304 1632 und igottstein@t-online.de.