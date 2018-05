Bachgasse soll Einbahnstraße werden

Schon bald könnte es keinen Begegnungsverkehr in der Bachgasse mehr geben. Busunternehmen begrüßen bereits die Ideen der Stadt für eine Einbahnstraßenregelung in diesem Bereich.

Parkende Autos entlang der Straße, Laster im Kurvenbereich, die Waren anliefern und Begegnungsverkehr, die den Fahrern der Buslinien in die Innenstadt Bopfingens ihre Arbeit nicht leicht machen. So sieht die aktuelle Situation in der engen Bachgasse in Bopfingens Stadtmitte aus. „Es ist mehr ein Lückenspringen und Slalomfahren in diesem Bereich“, meint auch Bürgermeister Gunter Bühler.

Oft macht der Rathauschef selbst die Erfahrung, wie eng – und auch gefährlich für Fußgänger – es in manchen Bereichen der Bachgasse zugeht. Keine 100 Meter entfernt wird derzeit auch kräftig auf der zur Zeit größten Baustelle Bopfingens, dem neuen Ipf-Treff, gebaut.

Gerade dieser Umstand könnte jetzt die Lösung für ein jahrelanges Verkehrsproblem in der Stadt bringen. Die Verlängerung der Schmiedgasse in Richtung B29, die schon während der Zeiten des alten Ipf-Treffs als kurze Verbindung in die Innenstadt gedient hat und zudem Platz für Parkflächen bot, ließe sich jetzt breiter ausbauen als ursprünglich geplant. „Der Kurvenradius für die Einfahrt in die Schmiedgasse ließe sich so ausbauen, dass selbst Busse kein Problem damit hätten“, so Bühler.

In ersten Gesprächen mit den betroffenen Busunternehmen hätten sich diese sehr zufrieden mit dem angedachten Lösungsansatz gezeigt. „Da die Bushaltestelle am Marktplatz nicht verlegt werden soll, ist dies eine vielversprechende Lösung“, so Bühler.

Aktuell lässt Bopfingen vom Landratsamt in Aalen prüfen, ob diese Baumaßnahme auch verkehrsrechtlich umsetzbar ist. Ersten Einschätzungen zufolge sieht es gut aus mit einer Einbahnstraßenregelung in der Bachgasse. Bürgermeister Bühler wagt entgegen all seiner Grundsätze auch schon mal eine erste Prognose: „Wenn alles planerisch reibungslos über die Bühne geht, könnten wir im Herbst dieses Jahres bereits in die Umsetzung gehen“, sagt Bühler.