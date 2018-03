B29: Grünen-Abgeordnete Stumpp begrüßt kleine Lösung

Margit Stumpp, Bundestagsabgeordnete Abgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, begrüßt die Pläne des Landesverkehrsministeriums, wonach die B-29-Umfahrungen für Trochtelfingen und Pflaumloch schnell umgesetzt werden, der Rest der großen „B29 neu“ bis zur Röttinger Höhe aber hintangestellt werden soll.

In einer Pressemitteilung schreibt Stumpp: „Das Landesverkehrsministerium handelt hier politisch klug und folgerichtig und entlastet so die Bürgerinnen und Bürger in Pflaumloch und Trochtelfingen. Unter Einbezug externer Fachleute von unter anderem IHK, NABU, ADAC und BUND wurden objektive, nachvollziehbare und transparente Kriterien erstellt, auf deren Grundlage die Priorisierungsliste der einzelnen Projekte im Zusammenhang mit der B29 entstand.“

Weil die große Umfahrung ökonomisch und ökologisch unsinnig sowie von der Wirkung auf die Verkehrsströme her kontraproduktiv sei, habe das Land die „B29 neu“ nicht einmal in die Bundesverkehrswegeplanung aufnehmen wollen, so Stumpp, die anfügt: „Wenn die politischen Kräfte, die schon die B29 neu wider besseren Wissens und guter Argumente am Land vorbei in den Bundesverkehrswegeplan gehievt haben, nun rummäkeln, ist das Ausdruck von Ignoranz von Fakten. Die Forderungen der CDU bedeuten, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht entlastet werden und die komplette Straße in den nächsten Bundesverkehrswegeplan verschoben wird.“