Bürgerversammlung thematisiert Windenergie

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind durch das neue Landesplanungsgesetz aufgefordert, bis spätestens Anfang 2013 ausreichende Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Deshalb ist die Windenergie derzeit zentrales Thema bei allen Gemeinden. Auch die Stadt Bopfingen wird diesen Herbst mögliche Standorte für Windräder in einem Teilflächennutzungsplan ausweisen. Nach dem bisherigen Planungsstand sind die Freiflächen westlich von Unterriffingen und Michelfeld am besten dafür geeignet. Deshalb lädt Bürgermeister Dr. Gunter Bühler die Bevölkerung zu einer Bürgerversammlung am kommenden Dienstag, 11. September, um 19 Uhr in die Steigfeldhalle Unterriffingen ein.

An diesem Abend gibt es Informationen zum Planungsstand des Teilflächennutzungsplans Windenergie und zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen, einen Vortrag über Betreiber- und Finanzierungsmodelle für Windkraftanlagen von Dirk Schneider von der LGG Steuerberatungsgesellschaft und Hinweise zu Grundstücksnutzungsverträgen. Zudem weren Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an Windrädern dargestellt.