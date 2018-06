Bürger wegen geplanter B29 auf den Barrikaden

„Keine Trasse an dieser Stelle!“ So prangt es in riesigen roten Buchstaben auf dem Transparent, das Klaus Meyer auf den Acker gestellt hat. Er gehört zur Bürgerinitiative „B29 Härtsfeld“. Und er ist stocksauer. „Die Bombe ist kurz vor dem Explodieren“, prophezeit er. Er fürchtet, dass die große Umgehung der chronisch überlasteten B29, von der jetzt alle reden, direkt an seinem Wohnort vorbeiführen könnte. Und nicht nur er: „Ganze Ortschaften sind zerstritten, ehe es richtig losgeht“, sagt Meyer.

Was die Gemüter so erhitzt, ist bisher nur eine Machbarkeitsstudie. Ist es möglich, die B29 Stuttgart-Nördlingen im östlichen Ostalbkreis so zu verlegen, dass die Ortschaften Pflaumloch, Trochtelfingen, Bopfingen und Aufhausen umfahren werden – freie Fahrt also zwischen Aalen und der bayerischen Grenze? Das wollte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wissen, als CDU- und CSU-Politiker aus der Region im vergangenen Sommer von ihm Umgehungsstraßen forderten. Ja, antwortete der Ostalb-Landrat Klaus Pavel und ließ sein Straßenplaner-team Sonderschichten schieben. Heraus kamen eine Skizze, ein Strich auf der Karte und die Botschaft: Für knapp 100 Millionen Euro ist eine große Umgehung auf 17 Kilometern machbar.

Nadelöhr aufheben

„Eine Umgehung fordern wir schon seit Jahrzehnten“, sagt Trochtelfingens Ortsvorsteher Ralf Kaske. Bund und Land haben die Ostalb immer wieder vertröstet. Für den „weiteren Bedarf“ möchte das Land die Umgehung Pflaumlochs und Trochtelfingens im Bundesverkehrswegeplan nun anmelden. „Weiterer Bedarf“, das weiß Kaske, heißt: Kommt nicht. Nur Straßen, die der bis zum Jahr 2030 gültige Verkehrswegeplan als „vordringlich“ einstuft, haben eine Chance, gebaut zu werden. Eine große Lösung, wie sie der Landrat auf Anraten Dobrindts nun skizziert hat, hätte bessere Chancen. Kein Nadel-öhr mehr zwischen Aalen und Nördlingen, wo hervorragend ausgebaute Straßen Richtung Augsburg und Ingolstadt beginnen.

Im September stellte Pavel die Studie vor: Der Strich für die neue B29 verlief südlich Bopfingens über die Wälder des Härtsfelds am Nordrand der Schwäbischen Alb. Die einen jubelten. Die anderen protestierten.

Zu denen, die eine große B-29-Umfahrung kategorisch ablehnen, gehört Werner Gottstein, Regionalvorsitzender beim Umweltverband BUND. Er fürchtet eine enorme Belastung von Umwelt und Natur. Eine äußerst naturnahe Landschaft mit FFH-Gebieten, Wildwegen und Wasserschutzzonen sei in Gefahr. „Hier soll das größte zusammenhängende Waldstück Ostwürttembergs zerschnitten werden, in dem unter anderem die Wildkatze nachgewiesen wurde“, so Gottstein: „Auch an der europaweit bekannten Ameisenstadt im Dellenhäule würde die Straße direkt vorbeiführen.“

Der Nördlinger CSU-Abgeordnete Ulrich Lange ist verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag und einer der Motoren einer neuen B29. Für ihn bedeutet die Straße Entlastung, Engpassbeseitigung, Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Lückenschluss im Netz zwischen Stuttgart und Augsburg. „Das Ries und der östliche Ostalbkreis müssen wieder an eine echte Achse angeschlossen sein“, sagt er und fügt an: „Wenn wir die Wirtschaftsstärke erhalten und die Menschen in der Region halten wollen, brauchen wir Verbindungen in die Zentren, sonst fallen wir demografisch und wirtschaftlich zurück.“ Er rechnet damit, dass der Bundesverkehrswegeplan im Sommer 2016 steht. Würde die B29 als vordringlich eingestuft, so müsste sie anschließend in den Investitionsrahmenplan, dann wäre ein Planfeststellungsbeschluss nötig. „In den kommenden zehn Jahren wird nichts passieren“, so Lange.

Es ist nur ein vager Strich auf der Karte, aber der sorgt für Ärger. „Warum im Süden von Bopfingen, nicht im Norden?“, fragt die Bürgerinitiative B29 Härtsfeld, die nach eigenen Angaben 2500 Mitglieder hat. Landrat Pavel ging auf die Bedenken ein, ließ den Verlauf der Südtrasse ändern, mehrere Trassen im Norden skizzieren. Die Reaktion: Neue Initiativen im Norden gründeten sich, deren Mitglieder ebenfalls Transparente aufstellen, Kundgebungen organisieren und Leserbriefe schreiben. Eine Nordtrasse am Fuß des Zeugenbergs Ipf, der immerhin ein Wahrzeichen der ganzen Region ist? Eine Straße mitten durchs Grüne Klassenzimmer der Grundschule? Ein riesiger Umweg, den der Durchgangsverkehr gar nicht nutzen würde? Die Gegenargumente gehen nicht aus.

Dialogfähig bleiben

Trasse ja, aber nicht in meinem Vorgarten – so heißt es für die meisten. In Dörfern wie Trochtelfingen kämpfen die einen für eine Nord-, die anderen für eine Südumgehung. Der Landrat macht das Spiel mit. „Dialogfähig bleiben“, gibt er als seine Devise aus. Er geht auf die Ochsentour, zieht von Dorf zu Dorf, lädt die Bürger ein, erklärt, hört geduldig zu, rechnet vor, nimmt Vorschläge auf, lässt sie von seinem Team prüfen und in die Machbarkeitsstudie einarbeiten. So entstehen immer neue Trassenvorschläge. Viele haben den Überblick längst verloren.

Die Bürger mischen mit. Sie arbeiten selbst alternative Trassen aus. Büroangestellte werden zu Straßenplanern, Lehrer zu Brückenkonstrukteuren, Landwirte zu Modellbauern. „200 Leute bauen hier eine Straße“, meinte ein Zwischenrufer auf einer Bürgerversammlung.

„Welche Trasse Sie wählen, es gibt Konflikte“, sagt Pavel und klingt fast ein bisschen resigniert – auch, wenn er genau das nicht will. Pavel sagt: „Vielleicht ist das der Zeitgeist heute. Aber wir als Politiker müssen damit konstruktiv umgehen.“

Ob Bundesstraße, Bahnstrecke oder Flughafen: Wo gebaut wird, möchten die Bürger mitreden. „Entscheidungen werden heute nicht nur nach dem Ergebnis beurteilt, sondern auch danach, ob der Prozess in Ordnung war und die Bürger daran beteiligt waren“, betont der Stuttgarter Politikwissenschaftler Oscar Gabriel. Den Trend gebe es schon seit den Siebzigerjahren. „Aber durch Stuttgart 21 gab es im Land noch einmal einen regelrechten Beteiligungsschub“, so Gabriel.

Bürgerbeteiligung, findet der emeritierte Professor, lähmt die Prozesse nicht, sondern schiebt sie an: auch das habe Stuttgart 21 gezeigt. Der entscheidende Impuls kam hier mit dem Volksentscheid. Wichtig sei, die Bürger in einem frühen Stadium des Projekts zu beteiligen: „Dann können Entscheidungen noch korrigiert werden, später ist ein Rückzieher schwierig.“

Die Gefahr, dass Bürger Eigeninteressen voranstellen, sei immer da: „Die Menschen werden nicht zu Engeln, wenn sie sich politisch beteiligen können“, sagt Gabriel. Umso wichtiger sei Transparenz. Er empfiehlt Entscheidungsträgern, dafür moderne technische Mittel einzusetzen: „Bürger müssen sehen, wie sich die Veränderungen auf die Landschaft auswirken und zum Beispiel virtuell durch ein neu gestaltetes Stadtviertel gehen können.“

Letztlich entscheidet Berlin

Landrat Pavel nimmt solche Gedanken sehr ernst. Er lässt Bürgerversammlungen, Ortschaftsräte und Gemeinderäte abstimmen, am 24. Februar gibt der Kreistag sein Votum über eine Straße ab, über die letztlich Bundespolitiker in Berlin entscheiden. Nach dem derzeitigen Stand will die Ostalb Berlin zwei Trassenvarianten vorschlagen: eine im Norden, eine im Süden.

Aber auch das ist umstritten. Warum eine Nordtrasse, wenn die Südtrasse, für die gleich ein Südzubringer an die Anschlussstelle Aalen/Oberkochen der Autobahn7 gebaut werden könnte, viel sinnvoller sei? Die Mehrzahl der Ortschaftsräte fordert, sich auf eine Südtrasse zu konzentrieren. Das wiederum bringt den Härtsfelder Klaus Meyer auf die Palme: „Es ist null Kompromiss erkennbar. Und wenn es bei den Nord-Anrainern keine Kompromissbereitschaft gibt, werden wir ganz gegen einen Neubau sein.“ Schließlich betreffe das Verkehrsproblem das Härtsfeld jazunächst gar nicht: „Warum sollen wir es lösen?“ Meyer und andere sprechen vom „Härtsfeld 21“.

Sollte die Südtrasse kommen, hat der Landrat für alle Fälle einen abgeänderten Vorschlag vorgelegt. Die Abstände zu Orten sollen vergrößert, die Straße mehr in den Wald gelegt werden. Und wenn der Bund in seiner Planung doch davon abrückt? „Dann wird es Blockaden geben ohne Ende“, sagt Meyer. Doch er ist sich sicher: „Der Landrat wird das verhindern, das hat er uns garantiert.“

Darauf angesprochen, winkt Pavel ab. „Das kann ich nicht verhindern. Ich bin nicht der Entscheider, sondern der Druckmacher. Aber“, fügt er hinzu, „dann beginnt eben der Diskussionsprozess mit der Politik.“ Und selbst, wenn am Ende gar nichts komme: „Es war nicht umsonst, weil es diese intensive bürgerschaftliche Einbindung wert war.“