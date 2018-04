Bühler versucht Narren einzulullen

Die Burgnarren aus Flochberg-Schlossberg und die RuHaZu aus Kerkingen haben am Gumpendonnerstag erfolgreich die Verwaltungsfestung gestürmt. Nach dem raschen Zugriff folgte aber das lange Warten. Denn Bürgermeister Gunter Bühler griff auf eine Verzögerungstaktik zurück.

Mit einer närrischen Armada sind die Burgnarren aus Flochberg-Schloßberg und die Fastnachtszunft RuHaZu aus Kerkingen in Bopfingen eingerückt. Das Spektakel hat auch in diesem Jahr Hunderte Zuschauer auf den Marktplatz vor das Rathaus gelockt. „Ich habe den Eindruck, dass es wieder mehr Zuschauer sind wie im letzten Jahr“, sagte Gerhard Luley, Mitglied und „Meckerer“ von der Aalener Fastnachtszunft zum Sauren Meckereck (AFZ). Jedes Jahr kommt eine Abordnung der AFZ zur närrischen Unterstützung nach Bopfingen. „Toll, wenn unser Hilfegesuch auch weit über die Bopfinger Stadtgrenzen hinaus gehört wird“, sagte der Vorsitzende der RuHaZu, Bernhard Müller. Burgnarren-Präsident Wolfgang Holzner übte sich derweil in der richtigen Wiedergabe der verschiedenen Schlachtrufe – und scheitert auch dieses Mal wieder. „Irgendwie gehört das fast schon zum Programm“, sagte Luley schmunzelnd.

Zuerst sah die Eroberung der Verwaltungsfestung für die Rathausstürmer wie ein Spaziergang aus. Ein paar „Schüsschen“ aus den Büchsen der Bopfinger Stadtsoldaten können erfahrene Bürgermeisterabsetzer nicht davon abhalten, das Amtszimmer zu erstürmen. Doch es dauerte lange bis zum Zeichen, dass der Rathausputsch gelungen ist. Die Verzögerungstaktik von Bürgermeister Bühler ist aufgegangen. Mit etlichen Flaschen Klarem und langen Reden hat der Rathauschef die närrische Schar eingelullt. Erst nach Minuten war die Taktik durchschaut und das närrische Volk übernahm endgültig das Zepter.