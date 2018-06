Bühler begrüßt Notariats-Entscheidung

Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler begrüßt die Entscheidung des Justizministeriums, dass in Bopfingen auch nach dem 1. Januar 2018 ein auf eigene Rechnung tätiger Notar angesiedelt sein wird. Dann fallen in Baden-Württemberg alle staatlichen Notariate weg (wir berichteten). Zunächst sei vorgesehen gewesen, den Standort zu streichen, so Bühler in einer Mitteilung. Weiter heißt es dort: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, diese zentrale Einrichtung für Bopfingen zu erhalten. Damit wird auch ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum gegeben. Strukturpolitik besteht darin, Strukturen aufzubauen und zu stärken und nicht ständig nur abzubauen. Gerade in Zeiten der unseligen IREUS-Studie zählt jeder Mosaikstein im Gefüge der Funktionsfähigkeit der Fläche. Die Stadt Bopfingen hatte sich gemeinsam mit dem Heubacher SPD-Abgeordneten Klaus Maier für den Standort als Sitz eines Notariats eingesetzt.“ Ellwangen