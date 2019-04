„Aus der Region und gemeinsam für die Region“: unter diesem Motto steht die Zusammenarbeit des Fürst Wallerstein Brauhauses und der Bäckerei Mack. Gemeinsam haben sie ein Bierbrot entwickelt.

Beide Unternehmen legen nach eigener Aussage großen Wert auf die Regionalität der verwendeten Produkte. Es sei der Grundpfeiler und Leitgedanke beider Handwerksunternehmen. Die Beschaffenheit der Rohstoffe sowie deren Herkunft und die Art und Weise, wie sie angepflanzt werden, spiele bei der Auswahl sowohl für die Biere als auch beim Brot eine wichtige Rolle.

Und: Bier und Brot, da sind sich sowohl die Vertreter vom Brauhaus des Fürstenhauses Wallerstein sowie der Bäckerei Mack einig, passen gut zusammen. Diese Symbiose habe schon früh begonnen, erklärt Hans-Günther Mack. Durch Zufall und einen vergorenen Brotteig, dem Wasser zugesetzt wurde, sei man vor 4000 Jahren darauf gestoßen, dass dieses Gemisch eine berauschende Wirkung hat. Außerdem sei nicht umsonst der Spruch „Heute back’ ich, morgen brau’ ich“ in Erinnerung geblieben. Denn lange Zeit konnte nur dort Bier gebraut werden, wo auch Brot gebacken wurde, da der notwendige Gärprozess nur durch fliegende Hefe in der Luft in Gang kam.

Die Idee zur Zusammenarbeit sei auf der Nördlinger Mess entstanden, erklärt Erbprinz Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein. Er habe schon lange den Wunsch gehabt, auch ein eigenes Brot herzustellen, nachdem ihm auch auf seinen vielen Reisen oftmals ein gutes Brot im Ausland gefehlt habe. Da ihm aber das Talent zum Backen fehle, habe er sich entschlossen, die Profis ins Boot zu holen. Bei Hans-Günther Mack sei er da offene Türen eingelaufen.

Es habe nicht lange gedauert, da wurde das erste Bier des fürstlichen Brauhauses zur Bäckerei Mack gefahren. Anschließend habe Mack die ersten Prototypen präsentiert. „Rund vier oder fünf Versuche haben wir gebraucht, um die passende Rezeptur und das richtige Verhältnis zwischen den Zutaten zu finden“, erklärt Roswitha Mack, die gemeinsam mit ihrem Mann die Geschäfte des Betriebs leitet. Etwas weniger als ein Jahr habe man schließlich von den ersten Gesprächen bis zur Umsetzung gebraucht.