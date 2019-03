AWG-Filiale im Bopfinger Ipf-Treff wird eröffnet

Die Zukunft der AWG-Filiale im Bopfinger Ipf-Treff war lange Zeit ungewiss. Nun gibt das Unternehmen bekannt: Die Filiale wird am Samstag, 20. April, offiziell eröffnet. Das Besondere daran – die Modekette AWG versucht momentan durch eine Insolvenz in Eigenverwaltung das Unternehmen aus eigener Kraft zu sanieren. Rund zehn Prozent der Filialen deutschlandweit werden deshalb geschlossen – auch die Filiale in Nördlingen.

Die Filiale im Ipf-Treff wird in rund vier Wochen eröffnet und im Zuge dessen wird die Filiale in Nördlingen geschlossen. Man habe sich für die Eröffnung entschieden, da AWG weiterhin in der Region vertreten sein möchte, so Unternehmenssprecher Veit Mathauer.

Letztlich sei die Nördlinger Niederlassung zu groß und nicht optimal aufgeteilt gewesen. Die Filiale habe eine dreiteilige Grundfläche und diese wurde auch noch von einem Schwesterunternehmen genutzt, so Mathauer.

In Nördlingen seien Verluste erwirtschaftet worden, was an der Größe gelegen habe. Der Umsatz pro Quadratmeter habe nicht den Erwartungen entsprochen. Eine reine AWG-Filiale, wie die in Bopfingen, sei da deutlich besser zu bewirtschaften. „Die Filiale ist deshalb attraktiver für AWG“, sagt Mathauer.

Über die Zukunft der Filiale kann Mathauer keine Prognose abgeben. Allerdings sei es ein seltener Schritt im Zuge einer Insolvenz eine Filiale zu eröffnen, diesen habe man sich deshalb gut überlegt. „Es ist keine Option, die Filiale nach sechs Wochen wieder zu schließen“, sagt Mathauer.

Bereits am Donnerstag, 4. April, werden der Vollsortimenter Rewe im Ipf-Treff sowie der Drogeriemarkt DM die Ladenflächen für die Kunden eröffnen. Darüber hinaus wird im Kassenbereich ein Imbiss, eine Shushi-Bar sowie eine Bäckerei einziehen. In einem anderen Gebäudeteil kommen eine EC-Terminal, die Easy-Apotheke, eine Spielothek und ein Notariat unter.

Offen war bislang, wer die Gastronomieflächen betreiben wird. Hierfür führt die Eigentümerin Merz Objektbau inzwischen „vielversprechende Verhandlungen mit Verhandlungen mit Familie Senz, die neben ihrem Landgasthof „Zum Kreuz“ in Dirgenheim auch als Ipfmess-Wirt das „Zum Senz“ betreibt“, teilt das Architekturbüro in einer Pressemitteilung mit.